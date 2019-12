Depositphotos Inc.

Visual Trends 2020 von Depositphotos: Verbessern Sie Ihr Geschäft mit trendigen Grafiken

New York (ots/PRNewswire)

Depositphotos, einer der weltweit führenden Märkte für visuelle Inhalte, hat seine Prognose für visuelle Trends veröffentlicht. Das Projekt "Visual Trends 2020: Think Ahead (https://depositphotos.com/trends2020)" untersucht Trends in der visuellen Kommunikation und definiert, wie Fotografie, Grafik- und Webdesign die künstlerischen, sozialen und technischen Trends rund um den Globus reflektieren.

Das Projekt ist eine aufschlussreiche Reise durch populäre Stile, Trends und Ideen in der visuellen Kommunikation. Im Mittelpunkt der Studie steht eine Botschaft, wie Unternehmen die neuesten Trends nutzen können, um mit besserer Ästhetik einen Schritt voraus zu sein und wie Bilder dazu beitragen können, Ihre Reichweite zu verbessern. Einer der Trends, Shift to Vertical, behandelt Social Media-fähige Inhalte, die Ihrer Marke nachweislich mehr Präsenz im Internet verschaffen.

Europäische Unternehmen sollten sich der verschiedenen Stile und Trends bewusst sein, die ihre Marke online und offline stärken können. In 2020 etwas Neues mit visuellen Inhalten auszuprobieren und zu experimentieren wird Marken letztendlich von Konkurrenten unterscheiden. Weitere beliebte Trends sind abstrakte flüssige Designs und Animationen, neue Interpretationen des Bauhauses und die schnelle Rückkehr des Brutalismus.

"Wir möchten Menschen im Kreativbereich ein leistungsfähiges Referenztool zur Verfügung stellen und diejenigen motivieren, die etwas Neues ausprobieren möchten. Die Auswirkungen des Projekts Visual Trends 2020 gehen über die Branche hinaus, in der wir arbeiten. Es ist eine Inspirationsquelle nicht nur für Kreative, sondern für alle, die in einem Bereich arbeiten, der die Kraft des Visuellen schätzt und es täglich als Kommunikationsmittel nutzt." - Vadim Nekhai, CEO bei Depositphotos.

Der Depositphotos-Bericht wurde in Zusammenarbeit mit zwölf führenden internationalen Agenturen erstellt, darunter B-Reel, MediaMonks, PIXIT, BBDO Warsaw, Perq Studio, MADCATS, Aimbulance und Super an der Spree.

Depositphotos (https://depositphotos.com/) ist einer der führenden Content-Marktplätze mit einer Bibliothek aus 140 Millionen Archivfotos, Videos und Vektoren. Depositphotos fördert eine Gemeinschaft aus 90.000 kreativen Personen, die ihre Arbeiten einreichen, um Kunden aus 192 Ländern der Welt bei der Visualisierung ihrer Ideen zu unterstützen. Der Firmensitz befindet sich in New York und das Unternehmen verfügt über Geschäftsstellen in London, Mailand, Berlin, Kiew, Moskau und Warschau.

