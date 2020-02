Panta Rhei PR AG

Vögele Shoes stellt Frühjahrs- und Sommer-Trends vor

Safari für Schuh-Liebhaber: die neue Kollektion von Vögele mit Animal Prints und Cowboystiefeln

Die Karl Vögele AG mit der Marke Vögele Shoes präsentiert ihre neuste Kollektion für die Frühjahrs- und Sommersaison. Die Schuhe der CCC-Gruppe, dem Mutterunternehmen der Karl Vögele AG, widerspiegeln die neusten Fashion-Trends. Cowboystiefel sind nach wie vor in Mode. Im Hinblick auf die wärmere Jahreszeit kommen sie in frischen Farben daher. Ein weiterer Trend sind eingefärbte Tiermuster. Diese sogenannten Animal Prints verleihen einigen Schuhmodellen einen völlig neuen Charakter.

Der Frühling kommt immer näher. Vögele Shoes weist mit den neusten Fashion-Trends für die warmen Tage den Weg: Beige, Weiss und Blau sind die Hauptfarben für das Frühjahr 2020. Und das ganz im Country-Stil. Die zeitlosen Cowboystiefel der Frühjahrskollektion sind tief geschnitten und erstrahlen in frischen Farben. Für die Strandferien sind die neuen Sandalen und Flip-Flops elegant mit hohen Plateaus oder auch ganz flach erhältlich. Ob mit oder ohne Verzierung bietet Vögele Shoes für jeden Geschmack etwas an. Einer der wichtigsten Trends der kommenden Monate aber sind Animal Prints: Die Safari im Reich der Schuhmode führt von Schlangen- über Krokodil- bis zu Tiger- oder Panther-Mustern. Und das ist noch nicht alles. Die Einfärbung besagter Tiermuster verleiht den Schuhen einen ganz neuen, persönlichen Charakter.

Max Bertschinger, CEO Karl Vögele AG, zeigt sich begeistert: "Es freut uns, zusammen mit unserem Mutterhaus, der CCC-Gruppe, die neusten Schuhe aus der Frühjahrskollektion zu präsentieren. Ob ausgeflippt, modern oder klassisch: Schuh-Liebhaber werden sich in die neuen Trends verlieben". Die aktuelle Frühjahrskollektion ist in allen Filialen von Vögele Shoes ab sofort erhältlich. Dank dem Partner eschuhe.ch profitieren Vögele-Shoes-Kunden auch online von einem deutlich grösseren Angebot. Für absolute Schuh-Liebhaber empfiehlt sich der ShoeClub von Vögele Shoes - denn hier profitieren Mitglieder von exklusiven Rabattaktionen sowie von zusätzlichen Angeboten für Freizeitaktivitäten.

Über die Karl Vögele AG:

Die Karl Vögele AG ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Hauptsitz in Uznach (SG). Das Unternehmen verfügt mit den Marken Vögele Shoes, Bingo und Max Shoes über ein attraktives Portfolio an Damen-, Herren-, Kinder- und Sportschuhen in sich ergänzenden Segmenten. Die Gruppe beschäftigt in gut 190 Filialen und am Hauptsitz in Uznach (SG) rund 1'000 Mitarbeitende.

Über die CCC-Gruppe:

Die CCC-Gruppe ist eines der am schnellsten wachsenden, grossen Schuhunternehmen in Europa und gleichzeitig einer der grössten Schuhhersteller der Region. Mittels der eobuwie.pl SA ist CCC in Mittel- und Osteuropa auch im E-Commerce-Bereich strategisch breit aufgestellt und führend. Heute erreicht die CCC-Gruppe bereits über 20% ihres Umsatzes online, mittelfristig soll dieser Anteil auf 40% wachsen. Die CCC-Gruppe verfügt über ein Netz von fast 1'200 Filialen mit einer Fläche von rund 550'000 m2. Sie ist in 29 Ländern Europas mit Läden und Online-Stores präsent und verfügt über eine eigene Fabrik für Lederschuhe in Polen. Total beschäftigt die Gruppe knapp 15'000 Mitarbeitende und verkauft jährlich rund 70 Millionen Paar Schuhe. Im Jahr 2018 erzielte sie einen Umsatz von 4,7 Mrd. PLN (ca. 1.2 Mrd. EUR). Das Unternehmen ist seit 2004 an der Warschauer Börse kotiert.