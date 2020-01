HPI Hasso-Plattner-Institut

Hasso-Plattner-Institut lädt zur 6. Industrie 4.0-Konferenz

Die Bundesregierung hat in ihrem Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55% zu mindern. Ein solches Ziel wird nach heutigem Stand ohne eine umfassende Digitalisierung im Energiesektor nicht erreicht werden können. Auf der 6. Industrie 4.0-Konferenz des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) steht daher am 20. Februar das Thema "Smart Energy" im Mittelpunkt. Hochrangige Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sprechen über die Potenziale von Industrie 4.0 und diskutieren zusammen, wie Energie digital optimiert werden kann.

"Wir stehen vor der großen Herausforderung, dass IT-Systeme einerseits immer leistungsfähiger werden müssen, den Klimawandel aber nicht weiter beschleunigen dürfen", sagt HPI-Direktor Professor Christoph Meinel. Daher setze sich das HPI mit einer eigenen clean-IT-Initiative für eine nachhaltige und energieeffiziente digitale Transformation in Lehre und Forschung ein. "Die Digitalisierung kann die Klimakrise nicht lösen, aber neue digitale Technologien können einen zentralen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen und zu mehr Energieeffizienz leisten." Sie stellten einen großen Hebel dar und könnten in der Industrie etwa mit Big-Data-Analysen ein deutlich intelligenteres Energiemanagement ermöglichen und zu wichtigen Energieeinsparungen verhelfen.

WAS: 6. Industrie 4.0-Konferenz

WANN: 20. Februar 2019, Beginn 9.00 Uhr

WO: Hasso-Plattner-Institut, Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3, 14482 Potsdam

Hörsaalgebäude

MIT:

- Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg - Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und HPI-Fellow - Dr. Robert Habeck, Bundesvorsitzender, Bündnis90/Die Grünen - Flottillenadmiral Roland Obersteg, Abteilungsleiter Führung, Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr - Professor Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts - Michael Weinhold, CTO, Siemens Smart Infrastructure - Anja Vedder, Gründerin, Industrial Analytics IA

