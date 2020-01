Nach internationaler Ausschreibung: Romantik wählt DIRS21 als Reservierungssystem

Panta Rhei PR AG

Um das für die 200 Hotels der Marke Romantik passende Reservierungssystem (CRS) zu finden, hat die Kooperation erstmals eine internationale Ausschreibung durchgeführt. Das knapp zweijährige Bewertungsverfahren wurde von der Branchenexpertin Bianca Spalteholz ergebnisoffen geleitet. Aus dem Prozess ging die neue Version von DIRS21 der schwäbischen Touronline AG als Sieger hervor.

"Das Reservierungssystem, der Channelmanager sowie die Buchungsmaschine für die Webseiten der Marken und der Hotels sind zentrale Elemente in der Vermarktung. Wer den Markt nicht genau kennt, kann nicht das beste Angebot finden. Jeder Fehler würde sich teuer rächen, und das auf Jahre. Unser mehrstufiges Ausschreibungsverfahren dürfte daher in seiner Tiefe einzigartig in der Branche sein", sagt Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik, und führt weiter aus: "Wir freuen uns, mit DIRS21 und der Touronline AG einen Partner gefunden zu haben, der mit der neuen Version seiner Software die Anforderungen von Romantik exakt trifft."

Romantik arbeitet bereits seit 15 Jahren mit der Touronline AG zusammen. Dennoch hat sich Edelkamp entschieden, eine internationale Ausschreibung am Markt zu platzieren, an der alle grossen Anbieter teilgenommen haben. Gemeinsam mit den Romantik-Hoteliers wurde ein umfangreicher Kriterien-Katalog erarbeitet, um der Bandbreite der Anforderungen von kleinen, mittleren und grossen Hotels gerecht werden zu können, genauso wie den Bedürfnissen der Kooperation und der Marke. "Die Notwendigkeit für Romantik und ihre Hotels auf einer Vertriebsplattform zu arbeiten, ist eine entscheidende Säule für den Erfolg der Kooperation. Das haben die Hoteliers in den letzten Jahren nicht nur erkannt, sondern grösstenteils auch umgesetzt", so Edelkamp.

Die Ausschreibung wurde begleitet von Bianca Spalteholz, einer der renommiertesten Expertinnen in diesem Bereich, die einen zweistufigen Auswahlprozess mit Systempräsentationen moderiert und anschliessend bewertet hat. In diesem Verfahren wurde DIRS21 mit seiner neuen Version 4 und dem damit veröffentlichten neuen Back-End DIRS21-Cockpit als zukünftiger Partner ausgewählt. "Wäre Touronline mit einer älteren Version der Software ins Rennen gegangen, hätten wir den Anbieter vermutlich gewechselt, was für Romantik einen erheblichen Aufwand bedeutet hätte. Die aktuelle Weiterentwicklung, die genau betrachtet ein komplett neues System ist, hat unsere Kriterien erfüllt und uns voll überzeugt", unterstreicht der Romantik-Chef.

Auch David Heidelberg, Gründer und CEO von Touronline, freut sich über das gewonnene Verfahren: "Das Bewertungsverfahren von Romantik war ein echter Härtetest für alle teilnehmenden CRS-Anbieter. Wir haben bislang an keiner anspruchsvolleren Ausschreibung teilgenommen. Hier am Ende Romantik wieder als Kunden zu gewinnen, ist nicht nur eine grosse Ehre, sondern auch Ansporn und Verpflichtung für die Zukunft."

Die neue Version von DIRS21 wird derzeit in Pilot-Hotels von Romantik getestet. Danach folgen umfangreiche Schulungsmassnahmen für die Gastgeber in den acht Romantik-Ländern und der grosse "Roll-out" bei der Marke und in den Hotels.

ÜBER DIE ROMANTIK HOTELS & RESTAURANTS AG

Tradition, Historie, Qualität und herzliche Gastfreundschaft prägen die 200 Romantik Hotels & Restaurants und 300 Partnerhäuser in acht Ländern Europas. Romantik Hoteliers heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Schottland, Italien und Frankreich willkommen. Die schlagkräftige Vertriebs- und Marketingkooperation präsentiert seit über 40 Jahren die gesamte Vielfalt individueller Hotellerie: vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu urbanen Luxushotels. Ausgezeichnete Kulinarik, echte Regionalität und erlebbare Geschichte vereinen die persönlich geführten Hotels zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach der starken Marke Romantik.http://www.romantikhotels.com

