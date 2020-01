Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Air France weiht neue Lounge in Paris-Orly 3 ein

Ab dem 16. Januar 2020 lädt Air France ihre Geschäftskunden und die Mitglieder von Flying Blue Elite Plus dazu ein, ihre neue Lounge für Langstreckenflüge ab dem Terminal 3 des Flughafens Paris-Orly zu entdecken. Die 720 Quadratmeter grosse Lounge mit ihrem eleganten und ruhigen Ambiente wurde exklusiv für Fluggäste konzipiert, die nach Cayenne (Guayana), Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), St. Denis de la Réunion (Reunion) und New York (USA) reisen. Zusätzlich steht die Lounge auch Fluggästen auf der Reise zur Mittelstrecken-Destination Algier (Algerien) zur Verfügung. Die neue Air France-Lounge ist täglich von 7 bis 21 Uhr* geöffnet und bietet 120 Sitzplätze.

Eine Hauptlounge, die allen Erwartungen gerecht wird

Air France-Fluggäste entscheiden selber, wie sie ihre Zeit bis zum Abflug verbringen möchten: mit Entspannung, Arbeit oder dem Genuss eines feinen Essens. Die Lounge strahlt mit ihrer eleganten Farbgebung und ihrer Wandverkleidung mit der für das Unternehmen typischen Akzentuierung eine entspannte und zeitgemässe Atmosphäre aus. Bei der Gestaltung hat Air France insbesondere edlen Materialien wie Nussbaum, Esche und massiver Eiche den Vorzug gegeben. Die grosse Lounge bietet einen einladenden Entspannungsbereich mit grosszügigen Sitzgelegenheiten. Fluggäste können wählen, ob sie ihre Zeit in den zahlreichen Sitznischen alleine oder in geselliger Runde verbringen möchten. Ein dezenter Privatbereich ist für Ultimate-Fluggäste reserviert.

Ein umfassendes Gourmet-Angebot

Das ikonische Element dieser neuen Lounge ist eine Champagner-Bar, die während des ganzen Jahres eine Vielzahl von renommierten französischen Marken anbietet. Diese Bar mit ihrem schlanken Design ist in einem Champagner-Farbton gehalten. Fluggästen steht zudem eine süsse Auswahl an Gebäck und frischem Obst zur Verfügung.

Darüber hinaus haben Fluggäste während ihres Aufenthalts an diesem exklusiven Ort auch Zugang zu einer Wein-Bar im Design eines Weinkellers. Alle angebotenen Weine sowie der Champagner werden, wie auch die Auswahl an Bord der Air France-Flüge, von Paolo Basso, Sommelier des Jahres 2013, sorgfältig ausgewählt. Sie sind auch unter LaCave.airfrance.com erhältlich.

Ein Rum-Barwagen steht ebenfalls zur Verfügung und bietet einen Vorgeschmack auf die von Paris-Orly angeflogenen Ziele: Martinique, Guadeloupe, Cayenne und Reunion.

Mit einer Auswahl an Aufschnitt, Käse und warmen Speisen zelebriert ein Angebot im Bistro-Stil französische Küche mit saisonalen Produkten. Zudem gibt es typische Spezialitäten der Langstrecken-Ziele, die von Paris-Orly angeflogen werden, zu geniessen. Ein Kiosk mit kalten Snacks bietet zudem eine Auswahl an köstlichen Gourmet-Salaten. Fluggäste auf der Suche nach einem leichten, schmackhaften und gesunden Snack können aus einer Reihe von Suppen in verschiedenen Geschmacksrichtungen wählen.

Eine kleine Lounge für mehr Privatsphäre

Die kleine Lounge mit einer eher privaten und vertraulichen Atmosphäre ist ein Zufluchtsort für Fluggäste, die einen Moment echter Entspannung in ruhiger Umgebung geniessen möchten. Ein mit Liegesesseln ausgestatter Raum garantiert Fluggästen optimale Erholung in einem privaten Rahmen. Diese Air France-Lounge verfügt auch über Duschkabinen, um sich vor oder nach dem Flug zu erfrischen. Fluggäste können auch im Co-working-Space arbeiten. Dieser Raum ist ideal für die Arbeit allein oder mit anderen und ist mit Smartphone-kompatiblen, kabellosen Ladesystemen ausgestattet.

Eine massgeschneiderte Erfahrung

Bei Ankunft in der Lounge werden Fluggäste von Air France-Mitarbeitenden begrüsst. Ein Auswahl-Kiosk sorgt für einen reibungslosen und effizienten Begrüssungsprozess. Fluggäste haben Zugriff auf einen Presse-Kiosk, der neben dem digitalen Angebot der Air France Play-App eine grosse Auswahl an französischen und internationalen Zeitungen und Zeitschriften anbietet.

Auch beim Betreten der Lounge stehen Kunst und Design im Vordergrund. Die Shopping-Reiseartikel von Air France werden in einer einzigartigen Vitrine, dem "Air France Shopping Boudoir", ausgestellt, die von talentierten Jungdesignern der renommierten Hochschule Boulle für angewandte Kunst und Design gestaltet wurde. Mit ihren aerodynamischen Formen und der dynamischen grafischen Komposition verbindet diese Kreation auf subtile Weise Eleganz mit einem modernen Touch. Als Symbol der französischen Lebenskunst und der Pariser Weiblichkeit nimmt die Vitrine die Richtlinien der klassischen Möbel aus der Welt der Luftfahrt auf.

Um die Reiselust zu wecken, bieten die auf beide Bereiche der Lounge verteilten Air France Travel Guide-Bildschirme den Fluggästen eine Fülle von Informationen zu ihrem gewählten Reiseziel oder zu den Aktivitäten, die es während ihres Aufenthalts zu entdecken gibt.

Abflug von Paris-Orly zu einer der 6 internationalen Destinationen von Air France

Fluggäste mit Air France Business und Elite Plus-Mitglieder, die nach Cayenne (Guayana), Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), St. Denis de la Réunion (Reunion), New York (USA) und Algier (Algerien) reisen, können die angebotenen Dienstleistungen in dieser neuen, für das eigene Wohlbefinden konzipierten Lounge geniessen.

Premium Economy- und Economy-Fluggäste sowie Mitglieder von Flying Blue Silver und Explorer erhalten dank einer "Lounge-Option" ebenfalls Zugang zur Lounge. Fluggäste können diese Option bei der Buchung ihres Tickets, je nach Verfügbarkeit am Tag des Abfluges, an der Lounge-Rezeption, an einem Air France-Selbstbedienungskiosk, auf der Website airfrance.com oder am Tag des Abfluges über die Air France-App wählen.

Neue Reisekabinen auf Flügen in die Karibik und den Indischen Ozean

Um dieses neue Angebot zu vervollständigen, bietet Air France auch neue Reisekabinen an Bord ihrer Boeing 777-300 an, die vor allem für das Netzwerk in der Karibik sowie im Indischen Ozean bestimmt sind.

*Am Dienstag von 7 Uhr morgens bis 17.30 Uhr abends geöffnet. Die Öffnungszeiten sind an den Langstreckenflugplan ab Abflugsort Paris-Orly angepasst.

Air France-KLM Medienkontakt: c/o Panta Rhei PR AG Reto Wilhelm / Nina Rafaniello airfrance-klm@pantarhei.ch +41 (0)44 365 20 20 www.airfranceklm.com Twitter: @AirFranceKLM