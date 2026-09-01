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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Plainte contre RSI admise

Berne (ots)

Partis: X. c. RSI

Theme: Recherche de la vérité / Suppression d'informations / Traitement des sources / Devoir de rectification

Plainte admise

Résumé:

Le Conseil suisse de la presse a admis la plainte contre la RSI concernant un sujet diffusé le 8 novembre 2024 au Telegiornale de 20 heures et portant sur les affrontements survenus à Amsterdam en marge du match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv.

Le coeur de la plainte concerne la reconstitution des faits proposée par le sujet, centrée sur le récit d'une attaque antisémite contre des supporters israéliens. Selon le plaignant, le diffuseur aurait tu une partie essentielle des événements: les provocations des supporters du Maccabi dans les jours précédents et pendant le match. Ces éléments, s'ils avaient été pris en compte, auraient donné une autre image: celle de violences réciproques liées au conflit de Gaza, et non d'une agression unilatérale à caractère antisémite.

Le Conseil suisse de la presse reconnaît que les informations disponibles ce jour-là étaient en partie lacunaires, confuses, parfois même contradictoires. Toutefois, à la lumière également de ce qu'ont rapporté d'autres médias suisses et étrangers, il conclut qu'il existait suffisamment d'éléments pour présenter un tableau correct des faits. La RSI ne les a pas utilisés, offrant ainsi une représentation partielle et trompeuse, non conforme aux principes déontologiques, en particulier s'agissant de la recherche de la vérité et de l'omission d'informations importantes.

Le Conseil suisse de la presse a en outre critiqué l'usage, non vérifié, d'une vidéo montrant en réalité des supporters du Maccabi agresser un habitant (et non l'inverse, comme cela était suggéré), ainsi que l'absence de rectification rapide de l'erreur.

Prise de position 24/2026

Contact:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Secrétariat de direction
Case postale
3000 Berne 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

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