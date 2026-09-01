Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Plainte contre "Swissinfo" partiellement admise

Berne (ots)

Partis: Schnell c. "Swissinfo"

Theme: Vérité / Audition lors de reproches graves / Identification

Plainte partiellement admise

Résumé:

À l'été 2024, " Swissinfo " a publié un article en langues allemande et anglaise sur l'affaire Magnitski, un scandale d'ampleur internationale lié au blanchiment d'argent russe dans lequel la Suisse a également joué un rôle important. L'article reproche aux autorités suisses, en particulier au Ministère public de la Confédération, d'avoir mené de manière insuffisante les enquêtes sur le blanchiment d'argent russe. L'expert de la Russie auquel a recouru le Ministère public de la Confédération est particulièrement critiqué. Celui-ci a été condamné en 2019 pour prise d'avantage en rapport avec sa fonction dans cette affaire, car il a accepté des invitations à des parties de chasse coûteuses en Russie. Son nom complet est cité dans l'article et il fait l'objet de reproches graves.

En septembre 2024, il a porté plainte auprès du Conseil suisse de la presse, du fait de la citation de son nom. Il a fait valoir qu'il n'a pas été confronté aux reproches graves dont il fait l'objet dans l'article et n'a pas eu la possibilité de prendre position.

Le Conseil suisse de la presse a partiellement admis la plainte. La citation du nom de cette personne exerçant une fonction centrale, qui a mis à mal la réputation de la Suisse en raison de son comportement dans une affaire d'ampleur internationale, se justifie selon lui en raison d'un intérêt public prépondérant.

Cependant, dans la mesure où " Swissinfo " s'est contenté d'une tentative de prise de contact par mail pour tirer au clair les reproches graves dont il faisait l'objet, sans autre tentative pour recueillir son point de vue, le média ne s'est pas conformé à son obligation d'entendre la personne visée.

Prise de position 23/2026