Tempowechsel am Fluss! Mit Excellence von Green zu Green

Weinfelden (ots)

Die Schweizer Familienreederei Excellence präsentiert ihre neue Flussreisen-Kollektion GOLF '24. Die Kombination Golf & Fluss gilt bei Golf-Begeisterten als Traum-Paarung. Entschleunigen an Bord und beschleunigen am Abschlag - das ist Tempowechsel in seiner schönsten Form. Mit von der Partie sind versierte Golf-Pros und -Betreuerinnen. Die 7. Excellence Golf Trophy wird 2024 auf vier Golfplätzen in Frankreichs schönem Süden und im Burgund ausgetragen. Prominente Hobby-Golfer wie Comedian Claudio Zuccolini und Spitzenkoch Mike Wehrle zeigen ihr Können an Bord und auf dem Green.

Kleine Schweizer Grand- und Golfhotels. Edle Domizile für die Golf-Flussreisen sind die kleinen Schweizer Grandhotels der Excellence-Flotte. Golferinnen und Golfer cruisen quer durch Europa und bespielen vier bis fünf renommierte Golfplätze. So wird der elegante Luxusliner zum Golfhotel mit mehreren Plätzen. Golffreunde schätzen die Vielfalt an den Flussufern. Heute idyllische Greens am stillen See, morgen Fairways direkt am Meer oder mediterranes Flair im Olivenhain.

Hole in one - das Excellence-Golfpaket. Hotel wechseln oder Golfbag schleppen? Gehört auf Excellence Golf-Flussreisen der Vergangenheit an. Anreise, Transfers, Golfspiele, Events - all das ist perfekt organisiert vom Excellence-Golfreiseteam. "Wir machen das seit über zehn Jahren", sagt Gabi Herzig, Golf-Produktmanagerin bei Excellence. "Unser Team von Golf-Pros und -Betreuerinnen hat nicht nur viel Erfahrung. Wir werfen auch unsere eigene Golf-Leidenschaft in die Waagschale. Unser Golf-Paket enthält alles, was eine Golfreise schön macht, nicht zuletzt die beste Küche auf dem Fluss." Nach dem Spiel treffen sich Golffreunde mit ihrem Lieblingsdrink auf dem Sonnendeck. Austausch und Begegnung spiele eine wichtige Rolle, so Herzig. "Oft entstehen Freundschaften fürs Leben."

Golf Trial und Golf Trophy '24. Die Excellence-Golfsaison startet im Mai '24 an Donau, Rhein und Rhône. Wer die Formel "Golf & Fluss" testen will, geht auf Golf-Trial-Kurztour: vier Tage, drei Golfplätze mit Golf-Pro Ralf Lehmann am Oberrhein (09.-12.10.24). Gastgeberin der 7. Excellence Golf Trophy (05.-11.10.24) ist diesmal die Excellence Rhône auf einer Tour von der Provence ins Burgund. Prominente Golfcracks zeigen ihr Können auf dem Platz und an Bord: Meisterkoch Mike Wehrle, Comedian Claudio Zuccolini und SRF-Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber.

Excellence an der Zürcher FESPO-Golfmesse. Interessierte und versierte Golferinnen und Golfer sind herzlich willkommen an der Golfmesse der FESPO Zürich, vom 1. bis 4. Februar '24 in Halle 5, Stand G.062. Täglich um 10:30h findet ein Excellence-Vortrag "Quer durch Europa - Golf-Flussreisen par Excellence" im Lounge-Forum statt. fespo.ch/de/exhibitors/2583

Die Kollektion GOLF '24 mit 11 Flussrouten in Frankreich, Österreich/Slowakei/Ungarn, Deutschland, Niederlande/Belgien hier bestellen oder online anschauen:

Golf-Flussreisen '24: 4-9 Tage auf den Flusslinern der Schweizer Familienreederei Excellence für max. 28 Gäste, mit reservierten Startzeiten in 4-5 Golfclubs und dem Excellence-Golfpaket "Hole in one":

Nachhaltig reisen mit Excellence:

