ARTE-Streamingtipps 1. Augusthälfte: Filmreihe Jim Jarmusch | Berlin Alexanderplatz | Die Geschichte von The Mamas & The Papas | Behind the Story - Twitch-Watchparty

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN WEB ONLY Die Filme von Jim Jarmusch Filmreihe - Online vom 1. August 2023 bis 31. Oktober 2023 Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen, das Spiel zwischen Fremdsein und Zugehörigkeit, authentische Momente abseits des Hollywood-Glamours sind es, die den Blick Jim Jarmuschs anziehen. ARTE stellt ab 1. August fünf Werke des US-amerikanischen Independant-Filmemachers online, darunter die beiden Klassiker "Night on Earth" mit Armin Müller-Stahl und "Dead Man" mit Johnny Depp. >> Vorab auf ARTE Presse Berlin Alexanderplatz Spielfilm - Online vom 8. August bis 6. November 2023 Burhan Qurbanis fünffach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Neuverfilmung von Alfred Döblins literarischem Klassiker erzählt die Geschichte des jungen Geflüchteten Francis, der für ein neues Leben nach Berlin kommt und schnell auf die schiefe Bahn gerät. U.a. mit Albrecht Schuch, Jella Haase und Joachim Król prominent besetzte ARTE-Koproduktion. >> Vorab auf ARTE Presse KUNST | KULTUR | POPKULTUR SUMMER OF BROTHERS AND SISTERS California Dreamin' - Die Geschichte von The Mamas & The Papas Dokumentation - Online vom 11. August 2023 bis 16. Oktober 2023 Achtung Ohrwurm! "All the leaves are brown, and the sky is grey...": Jeder kennt diese Zeile, doch wer steckte eigentlich hinter dem kalifornischen Welthit? Anhand von bisher unveröffentlichten Archivbildern und Interviews beleuchtet die Dokumentation den Werdegang der Band "The Mamas and The Papas", der von Harmonie und Hippiekultur der Sixties, aber auch von Liebensdramen und tragischen Todesfällen geprägt war. >> Vorab auf ARTE Presse HOMMAGE | WEB ONLY Bitte stören - Martin Walser Dokumentation - Online bis 29. November 2023 In Erinnerung an den am 28. Juli im Alter von 96 Jahren verstorbenen Schriftsteller Martin Walser stellt ARTE aktuell eine Folge des Diskussionsformats "Bitte stören" aus dem Jahr 2010 online zur Verfügung. In dieser Ausgabe nähern sich Thea Dorn und der Schriftsteller einem schwer fassbaren Thema: dem Jenseits. Die Vorstellung einer Existenz nach der diesseitigen ist für viele Menschen ein Teil ihres Glaubens und erleichtert ihnen den Gedanken an den Tod. Für Martin Walser war das Jenseits aber noch viel mehr... >> Zur Sendung ENTDECKUNG | WISSENSCHAFT WEB ONLY Behind the Story: "Wird uns eines Tages der Himmel auf den Kopf fallen?" Watchparty - Am 8. August 2023 um 21.00 Uhr live auf dem Twitch-Kanal von ARTE Die gleichnamige Folge der originellen Wissensreihe "42 - Die Antwort auf fast alles" liefert die Basis für diese Watchparty auf dem ARTE-Twitch-Kanal. Host Julia Schnetzer diskutiert die Frage mit Astrophysiker Richard Moissl, der bei der ESA die Asteroiden-Abwehr koordiniert, und der Astrophysikerin Carolin Liefke, Co-Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg. >> Zum Twitch-Kanal AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE Im Schatten von Beirut - Hoffen auf ein Wunder Dokumentation - Online vom 1. August 2023 bis 30. Oktober 2023 2020 wird Beirut nicht nur von der historischen Wirtschaftskrise des Libanons, der Coronapandemie und der stetig wachsenden Flüchtlingsquote erschüttert: Eine gigantische Hafenexplosion versetzt das Land und die Welt in Schockstarre. ARTE strahlt die Dokumentation anlässlich des dreijährigen Jahrestages der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut aus. >> Vorab auf ARTE Presse ARTE CONCERT WEB ONLY Festival de Lucerne 2023 Konzerte - Liveübertragungen am 11. und 13. August 2023 Das Lucerne Festival Orchestra feiert in diesem Jahr 20. Jubiläum und eröffnet unter Leitung von Riccardo Chailly das Festival mit Mahlers 3. Symphonie - jenem Werk, das nicht zuletzt seit dem Gedenkkonzert an Claudio Abbado im Jahr 2014 von großer Bedeutung für das Orchester ist. ARTE Concert überträgt am 11. August live im Netz. Am 13. August darf sich das Publikum darüber hinaus auf die Live-Übertragung des Solist*innen-Konzerts sowie Maria João Pires Klavierkonzert im Replay freuen. WEB ONLY Stone Techno 2023 @ Zollverein Essen Konzerte - bis 31. August stellt ARTE jeden Dienstag und Donnerstag ein DJ-Set online Kultur trifft Industrie: Wo einst schwarze Rußwolken und Kohlestaub dominierten, sind es beim Stone Techno Festival die elektrisierenden Klänge zeitgenössischer DJs. Als einziges Elektro-Festival begeistert das Stone Techno vor der Kulisse des UNESCO-Welterbes Zeche Zollverein in Essen. Seit 2021 überträgt ARTE Concert - so auch in diesem Jahr: Immer dienstags und donnerstags darf sich das Onlinepublikum auf ein neues DJ-Set freuen. In der ersten Augusthälfte u.a. von Marcel Dettmann, Rene Wise und Rødhåd. >> Zu den Streams