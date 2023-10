Excellence - Reisebüro Mittelthurgau

"Wir investieren in nichts weniger als in unsere Zukunft"- Excellence mit 6. Green Award ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Weinfelden (ots)

Die unabhängige Stiftung Green Award hat Excellence, die Schiffsflotte der Badener Familie Twerenbold, zum sechsten Mal ausgezeichnet. Jetzt wurde auch die Excellence Royal als umweltgerechtes Flussschiff zertifiziert. Mit drei Gold-Zertifizierungen führt die Excellence- Reederei die Liste der umweltfreundlichsten Flussschiff-Flotten an. Karim Twerenbold, Schiffseigner und VR-Präsident investiert seit Jahren substanziell in die Nachhaltigkeit seiner Flotte. Als er 2019 eine neuartige Katalysatortechnik für seine Schiffe plante, hielten Fachleute sein Projekt für unrealisierbar.

"Wir haben früh aus eigenem Antrieb und Überzeugung auf Nachhaltigkeit gesetzt, lange bevor es dafür gesetzliche Vorschriften gab. Wirtschaftlichkeit mit ökologischem und sozialem Handeln in Einklang bringen - darum geht es uns", sagt Karim Twerenbold, CEO der Twerenbold Reisen

Gruppe und Schiffseigner der Excellence-Flotte. Seine Massnahmen wurden nun erneut gewürdigt. Die unabhängige Green Award Foundation, Rotterdam/NL, zertifizierte jetzt auch die Excellence Royal mit dem Umwelt-Award. Es ist das sechste Excellence-Schiff, dem die Stiftung vorbildliche Standards in Bezug auf Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung bescheinigt. Drei Gold- und drei Silber-Awards - das kann keine andere Fluss-Flotte vorweisen.

In der Roadmap für eine klima- und umweltverträgliche Kreuzfahrt bis 2040 fordert der Naturschutzbund NABU, Luftschadstoffemissionen mit ihren negativen Effekten für Mensch und Natur zu minimieren. "Massnahmen müssen auch die Bestandsflotte einschliessen, also die Nachrüstung mit Effizienztechnologien für die gesamte Flotte." Genau diesen Weg geht die Excellence-Reederei seit 2019. Nach dem Neubau des Umwelt-Pionierschiffs Excellence Empress habe man kontinuierlich die Bestandsflotte nachgerüstet, sagt Twerenbold. "Es sind grosse Investitionen, die wir da tätigen. Aber ich bin überzeugt: Wir investieren hier in nichts weniger als in unsere Zukunft."

Ein Klimabeitrag für Naturschutzprojekte ist in den Preisen der Flussreisen mit Excellence integriert. Damit involviere man die Excellence-Gäste bewusst in das Nachhaltigkeitskonzept. "Unser Beitrag ist dabei grundsätzlich mindestens doppelt so hoch wie das unserer Kundinnen und Kunden, maximal 30 Prozent."

Geht nicht? Doch, das geht! 2019 traf hartnäckiger Schweizer Innovationsgeist auf niederländische Schiffsbauexpertise und verwirklichte einen Plan. Für Karim Twerenbold war schon lange klar: Die Schadstoffbilanz der Passagierflussschiffe ist nicht zukunftsfähig. Er suchte nach technischen Lösungen, die Emissionen deutlich zu reduzieren - so effektiv, wie er es mit seiner Busflotte verwirklicht hatte. Experten winkten ab. Man brauche riesige Katalysatoren, die Kosten seien exorbitant, das enorme zusätzliche Gewicht sei untragbar, das Schiff käme aus der Balance, Manövrieren sei unmöglich. Nicht mal ein Jahr später hatte der Reeder aus Baden mit seinen niederländischen Schiffbau-Partnern Wegweisendes für die umweltgerechte Zukunft des Flussreisens geschaffen. Clean Air Technology, die Katalysator-Technik von Excellence ist ohne Zweifel eine Pionierleistung im Passagier-Flussschiffbau.