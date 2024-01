Excellence - Reisebüro Mittelthurgau

Excellence Nera - die neue Prachtyacht in der kroatischen Adria

Weinfelden, (ots)

Die Schweizer Familienreederei Excellence präsentiert ihr neues Yachtschiff im Mittelmeer. Die Excellence Nera kreuzt ab April 2024 im Inselparadies der kroatischen Adria. An Bord geniessen nicht mehr als 39 Gäste das Privileg, auf einer Yacht der neusten Generation durchs grosse Blau zu cruisen.

Produktmanagerin Sandra Baur freut sich über den Neuzugang in der Excellence-Flotte. Die Excellence Nera stehe ihren grossen Schwestern auf Europas Flüssen in nichts nach. Die Yacht sei innen wie aussen eine wahre Adria-Beauty. "Gebaut 2022 und damit neuster 4-Sterne-Plus-Standard, höchster Komfort und viel Platz für den privaten Rückzug und zum Entspannen."

Besonders privilegiert sind Gäste in den zwei Kabinen auf dem Oberdeck mit separatem Aussenbereich am Bug. Auch auf dem Sonnendeck mit Sunchairs und Schattenplätzen geniesst man die private Atmosphäre einer kleinen Yacht. Von der Badeplattform am Heck gelangen die Gäste direkt ins grosse Blau, für ein erfrischendes Bad im Meer. An Bord wird die grandiose Küche Kroatiens zelebriert.

Individuell an Bord, unabhängig an Land. Wer mag, nimmt am Exkursionsprogramm teil oder erkundet Inseln und Küstenstädte auf eigene Faust. Ganz neue Perspektiven bieten die beliebten Mittendrin-Touren. Zwei von vielen besonderen Entdeckungen an Land:

Mali Losinj - Fine Dining in der Traumbucht

In der bezaubernden Cikat-Bucht liegt ein Paradies für Gourmets. Im Restaurant Alfred Keller kocht Michael Gollenz unter Federführung des Schweizer Meisterkochs Christian Kuchler. Wie? Ausgezeichnet! Mit einem Michelin-Stern und dem World Culinary Award 2022. Excellence-Gäste geniessen hier ein 4-Gang-Gourmet-Dinner.

Naturpark Biokovo - Zwischen Himmel und Meer

Über 1'700 Meter ragt das schroffe Küstengebirge Biokovo über die dalmatische Adria. Zwischen Himmel und Meer spazieren Excellence-Gäste auf dem Skywalk. Welch ein atemberaubender Blick! Das grosse Blau der Adria erstreckt sich bis zum Horizont, und 1'228 Meter weiter unten liegt einem die kroatische Inselwelt zu Füssen.

Drei Fragen an Sandra Baur, Produktmanagerin Kroatien

Wieso eine neue Excellence-Yacht in Kroatien?

Der Chartervertrag mit der Excellence Adria läuft in diesem Jahr aus. Es ergab sich die Option, die Excellence Nera zu übernehmen - ein wunderschönes, hochmodernes Schiff, das erst 2022 gebaut wurde. Diese Chance haben wir ergriffen. Wir sind sehr froh, unseren Gästen ab 2024 die Excellence Nera anbieten zu können.

Nera ... was bedeutet der Name?

Der Name der Excellence Nera geht auf eine alte kroatische Liebesgeschichte zurück - jene zwischen Antonio und der Meeresgöttin Nera. Der Sage nach lebte Antonio auf der Insel Korcula. Dort wird unsere "Nera" übrigens ab April auf der grossen Adriaroute anlegen. Ich bin schon gespannt, ob Antonio wieder auftaucht ...

Überall ist zu lesen, dass Kroatien von Touristen überrannt wird ...

Es gibt gute Gründe, warum Kroatien als Reiseziel immer beliebter wird. Wer dieses Inselparadies in Ruhe geniessen will, trifft mit einer Yacht Cruise die beste Wahl. Draussen auf dem Meer gibt's nur Wellen, Wind und das weite Blau - Erholung pur! Wir steuern kleine Inseln an, wo es wenig Tourismus gibt, legen an einsamen Buchten Badestopps ein. Wer mag, spaziert abends auf den belebten Flaniermeilen. In Städten wie Kotor, Dubrovnik und Zadar vermeiden unsere Kapitäne die Stosszeiten. Anders als grosse Ozeanliner legen wir mitten in den Hafenstädten an, aber auch an kleinen Anlegern, die grosse Schiffe gar nicht erreichen. Wer Massentourismus vermeiden will, entscheidet sich für die Yacht-Cruising-Formel.

