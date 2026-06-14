Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Zukunft Kunstmuseum Bern: Abstimmungsergebnis

Bild-Infos

Download

Zukunft Kunstmuseum Bern:

Sanierung braucht neue Finanzierungslösung

Liebe Medienschaffende

Die Stiftung Kunstmuseum Bern nimmt den Entscheid der Stimmbevölkerung zur Ablehnung des Projektierungskredits bedauernd zur Kenntnis. Das Abstimmungsresultat macht deutlich, dass die Finanzierung von der Bevölkerung kritisch beurteilt wurde, nicht jedoch das Kunstmuseum. Der Sanierungsbedarf des Museums bleibt bestehen.

Die vorgeschlagene Lösung für eine nachhaltige Sanierung wurde über viele Jahre hinweg sorgfältig erarbeitet. In die Planung flossen die Perspektiven der Bevölkerung, der Politik sowie weiterer Anspruchsgruppen ein. Das Abstimmungsresultat zeigt jedoch, dass die vorgesehene Finanzierung die Mehrheit der Stimmberechtigten nicht überzeugt hat. Die Stiftung Kunstmuseum Bern wird in den kommenden Wochen eine umfassende Auslegeordnung vornehmen, um die Situation sorgfältig zu analysieren und das weitere Vorgehen zu bestimmen.

Unabhängig vom Abstimmungsausgang bleibt der Sanierungsbedarf des Kunstmuseum Bern unverändert dringend. Die baulichen und betrieblichen Herausforderungen müssen angegangen werden, um mittelfristig den Betrieb, sowie langfristig den Erhalt des Museums sicherzustellen.

Die vollständige Medienmitteilung sowie die Pressebilder finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Dr. Anne-Cécile Foulon

Leiterin Kommunikation & Marketing

Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Bild: Aussenansicht des Kunstmuseum Bern, Foto: Markus Mühlheim © Kunstmuseum Bern

Pressestelle Kunstmuseum Bern Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern press@kunstmuseumbern.ch | +41 31 328 09 93 kunstmuseumbern.ch