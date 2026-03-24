MYNE Homes

Mehrgenerationenurlaub smart und ohne Aufwand: MYNE macht entspanntes Urlauben für die ganze Familie möglich

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Urlaub mit mehreren Generationen ist einer der prägendsten Reisetrends unserer Zeit. Ob klassische Familie oder der wachsende "Skip-Gen"-Trend, bei dem Großeltern eine exklusive Zeit mit ihren Enkeln verbringen, um die Eltern zu entlasten: Der Wunsch nach einem gemeinsamen Rückzugsort wächst. Gefragt sind Immobilien, die Privatsphäre mit hohem Komfort verbinden. Das Prop-Tech-Unternehmen MYNE bietet mit seinem Co-Ownership-Modell für hochwertige Ferienimmobilien eine zeitgemäße Lösung: Echtes Eigentum, abgesichert im Grundbuch, ohne die Last des Alleineigentums.

Ein Ankerpunkt für die Familie - ohne den Stress der Verwaltung und Instandhaltung

Eine Ferienimmobilie ist weit mehr als eine Unterkunft; sie ist ein emotionaler Ankerpunkt und Teil der Familienidentität. Doch der Besitz eines Hauses oder Apartments im Ausland ist oft mit viel Aufwand verbunden, der den Erholungswert schmälert - von der Reinigung bis hin zu notwendigen Reparaturen.

"In einer Welt der ständigen Erreichbarkeit suchen Familien nach festen Orten für echte Erlebnisse", erklärt Nikolaus Thomale, Gründer und Geschäftsführer von MYNE. "Doch eine Immobilie, die den Großteil des Jahres ungenutzt bleibt, ist ökonomisch ineffizient. Wir ermöglichen den Zugang zu erstklassigen Ferienimmobilien und übernehmen das gesamte operative Management. Echtes Immobilieneigentum - aber ohne organisatorische Belastung."

Urlaub ab der ersten Minute: Kuratierter Service für alle Generationen

Der Erfolg eines Mehrgenerationen-Urlaubs steht und fällt mit der Qualität der Umgebung und der Reibungslosigkeit der Abläufe. MYNE ermöglicht den Erwerb von Anteilen (ab 1/8) an kuratierten Ferienimmobilien in Europas begehrtesten Lagen - rechtlich abgesichert durch Grundbuch- und Handelsregistereintrag.

Ein zentraler Vorteil des Modells ist der Komfort: Vor jeder Anreise wird die Immobilie vollständig vorbereitet - vom beheizten Pool über frische Handtücher bis hin zur Erfüllung persönlicher Wünsche. Familien können direkt ankommen und ihren Urlaub genießen, ohne sich um organisatorische Details kümmern zu müssen. "Wir verbinden die Intimität eines privaten Zuhauses mit der Professionalität eines erstklassigen Hospitality-Services", so Thomale. "So bleibt Zeit für das Wesentliche: die gemeinsame Zeit mit der Familie."

Wertbeständiges Investment und neue Reiseerlebnisse

Während klassische Hotelaufenthalte oder Mietarrangements reine Konsumausgaben darstellen, investieren MYNE-Miteigentümer in ihr eigenes Zuhause. Co-Ownership optimiert das Verhältnis zwischen Kapitalbindung und tatsächlicher Nutzung.

Darüber hinaus ermöglicht MYNE seinen Eigentümern, über ein internes Tauschprogramm, Aufenthalte in anderen MYNE-Destinationen zu verbringen. Eigentümer können ihre Nutzungszeiten flexibel tauschen und so regelmäßig neue Orte entdecken - vom Skiurlaub in den Alpen über Sommerwochen auf den Balearen bis hin zur französischen Riviera.

Erinnerungen für Generationen

Mehrgenerationen-Urlaube spiegeln ein wachsendes Bedürfnis nach echter Verbindung wider. MYNE verbindet diesen Wunsch mit einem neuen Verständnis von Eigentum: wirtschaftlich sinnvoller, weniger Aufwand, effiziente Nutzung und mehr gemeinsame Momente.

"Eine MYNE-Immobilie ist mehr als ein Ferienhaus", sagt Thomale. "Sie ist ein Ort, an dem Familien zusammenkommen - Generation für Generation."

Über MYNE Homes

MYNE Homes ist Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership von hochwertigen Ferienimmobilien. Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin macht den Besitz von exklusiven Ferienimmobilien in den beliebtesten Destinationen Europas erschwinglich, nachhaltig und mühelos.

Über eine digitale Plattform erwerben Kunden echte Miteigentumsanteile an sorgfältig ausgewählten Premiumimmobilien, die sie flexibel nutzen, tauschen oder vermieten können. MYNE Homes übernimmt im Hintergrund sämtliche Aufgaben rund um Einrichtung, Verwaltung und Instandhaltung - und bietet damit ein Rundum-Sorglos-Paket für moderne Ferienhausbesitzer.

Das schnell wachsende Portfolio umfasst Immobilien in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Portugal, Schweden und Kroatien. MYNE Homes beschäftigt aktuell über 100 Mitarbeitende und hat bereits mehr als 60 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital von namhaften Investoren und Banken eingeworben.

Weitere Informationen: https://www.myne-homes.com/de/presse