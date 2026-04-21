Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Eröffnung 30 Jahre Schweizer Museumspass mit Elisabeth Baume-Schneider

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Schweizer Museumspass startet 30-Jahr-Jubiläum mit viel Prominenz

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider eröffnet Jubiläum mit spezieller Führung im Kunstmuseum Bern

Sehr geehrte Medienschaffende

Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider wird am Donnerstag, 30. April im Kunstmuseum Bern das Jubiläumsjahr des Schweizer Museumspasses eröffnen. 1996 wurde die Stiftung Schweizer Museumspass gemeinsam mit dem Bundesamt für Kultur, Schweiz Tourismus und dem Verband der Schweizer Museen mit Sitz in Zürich gegründet. Heute bietet der Schweizer Museumspass freien Zugang zu über 500 Museen der Schweiz.

Anlässlich dieses Jubiläums sind über das ganze Jahr zahlreiche Veranstaltungen geplant. Zu den Höhepunkten zählt, dass prominente Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen ihr Lieblingswerk in Schweizer Museen vorstellen. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider eröffnet diese Reihe im Kunstmuseum Bern.

Zu dieser Führung der speziellen Art sowie zum zugehörigen Medienanlass laden wir Sie herzlich ein:

30 Jahre Schweizer Museumspass

Donnerstag, 30. April 2026, um 11 Uhr

Kunstmuseum Bern

Hodlerstrasse 8, 3011 Bern

Die Medienmitteilung sowie das Programm finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite. Da die Plätze beschränkt sind, bitten wir um Ihre Anmeldung.

Kontakt:

Dr. Pascal Krauthammer, pascal.krauthammer@krauthammer-partner.ch

Tel. 079 662 47 52

Mit freundlichen Grüssen

Schweizer Museumspass & Kunstmuseum Bern

Pressestelle Kunstmuseum Bern Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern press@kunstmuseumbern.ch | +41 31 328 09 93 kunstmuseumbern.ch

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Kunstmuseum Bern gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.