Medienmitteilung: Comparis-Siegel für Handy- und Internet-Abos: iWay und Wingo verteidigen ihren Thron

Comparis-Kundenzufriedenheits-Siegel 2025 für Mobilfunk- und Internet-Anbieter

Comparis-Siegel für Handy- und Internet-Abos: iWay und Wingo verteidigen ihren Thron

Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten haben 2025 im Rahmen des Comparis-Siegels die besten Mobilfunk- und Internet-Anbieter bewertet und ihre Noten vergeben. Seit mehr als 20 Jahren schafft Comparis mit den bewährten Noten Transparenz und Vergleichbarkeit. Mit dem Siegel werden die Kategorien Platin, Gold und Silber für die Kundenzufriedenheit verliehen. Bei den Handy-Abos führt erneut Wingo die Rangliste an. Und am zufriedensten ist die Internet-Kundschaft weiterhin mit den Dienstleistungen von iWay.

Zürich, 4. September 2025 – Der Online-Vergleichsdienst comparis.ch untersucht einmal jährlich die Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer mit ihrer Krankenkasse, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung, Autoversicherung, ihrem Hypothekaranbieter und seit 2024 auch Mobilfunk- und Internet-Anbieter. Comparis führt hierzu eine unabhängige Umfrage bei einem repräsentativen Panel durch und ermittelt die Kundenzufriedenheit in verschiedenen Dimensionen. Für die Noten ab 5 wird das Silber-Siegel verliehen, für die Noten 5,2 bis 5,4 das Gold-Siegel und für die Noten ab 5,5 das Platin-Siegel. 2025 hat allerdings kein Telecom-Unternehmen das Platin-Siegel erhalten.

Für alle Produkte werden dieselben Dimensionen erhoben: 1. Preis/Leistung, 2. Qualität und Service, 3. Kommunikation und Transparenz, 4. Touchpoints und Kontakt. Die besten Unternehmen pro Dimension erhalten neuerdings jeweils eine zusätzliche Auszeichnung.

Wingo erneut Sieger bei den Handy-Abos

2025 hat erneut die Swisscom-Tochter Wingo die beste Bewertung für Handy-Abos und erhält somit das Gold-Siegel (Note: 5,3). Auf Platz 2 befindet sich Quickline (Note: 5,2), ebenfalls mit dem Gold-Siegel. Auf Platz 3 und in der Kategorie Silber reihen sich Coop Mobile, Galaxus Mobile, GoMo, Lebara, M-Budget Mobile und TalkTalk mit der Note 5,1 ein.

In den Einzeldimensionen haben folgende Unternehmen gewonnen: Preis/Leistung: Wingo (5,4); Qualität und Service: Wingo (5,3); Information und Transparenz: Wingo (5,1); Touchpoints und Kontakt: Wingo, Quickline, Coop Mobile, M-Budget Mobile, Swisscom (5,0); Gesamtzufriedenheit: Wingo (5,4).

Bewertet wurden 14 Mobilfunk-Anbieter mit Noten zwischen 4,7 (Sunrise) und 5,3 (Wingo).

«Die Top-Platzierungen zeigen: Günstige Anbieter punkten nicht mehr nur über den Preis. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht und dank schlanker, digitaler Prozesse beim Kundenservice deutlich zugelegt», sagt Jean-Claude Frick, Comparis-Experte für Telecom, Digitales und Elektromobilität.

iWay ist und bleibt der beste Internet-Anbieter

2025 hat iWay erneut die beste Bewertung für seine Internet-Abos und erhält somit das Gold-Siegel (Note: 5,3). Auf Rang 2, ebenfalls in der Kategorie Gold, folgen Wingo und Netplus (Note: 5,2). Den 3. Platz belegen Green, M-Budget, Quickline und Swisscom mit der Note 5,0 in der Kategorie Silber.

In den Einzeldimensionen wurden folgende Unternehmen ausgezeichnet: Preis/Leistung: Wingo (5,3); Qualität und Service: iWay (5,2); Information und Transparenz: iWay und Netplus (5,2); Touchpoints und Kontakt: iWay (5,2); Gesamtzufriedenheit: iWay (5,4).

Bewertet wurden 11 Internet-Anbieter mit den Noten 4,7 (Sunrise) bis 5,3 (iWay).

«In der Schweiz ist Highspeed-Internet demokratisiert. Die starke Infrastruktur erlaubt es auch kleineren Anbietern, Top-Leistungen zu fairen Preisen zu liefern. Das überzeugt die User», erklärt Frick.

Methodik

Einmal im Jahr führt comparis.ch eine unabhängige Befragung zur Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden mit ihren Versicherungsanbietern in den Kategorien Krankenkassen-Grundversicherung, Autoversicherung, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung sowie Hypotheken durch, seit 2024 auch hinsichtlich ihrer Mobilfunk- und Internet-Anbieter.

Die Befragung wird bei einem repräsentativen Panel des Meinungsforschungsinstituts Innofact durchgeführt. Im Mai 2025 wurden durch Innofact 4’500 Personen aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin online befragt.

Bewertet wurden die Dimensionen: 1. Preis/Leistung, 2. Touchpoints und Kontakt, 3. Qualität und Service, 4. Information und Transparenz. Die Teilnehmenden vergaben jeweils eine Note zwischen 1 (schlechteste) und 6 (ausgezeichnet). Zusätzlich wird die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen bewertet – ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 6. Aus den 4 Dimensionen und der Gesamtzufriedenheit wurde ein gewichteter Mittelwert errechnet.

Das Comparis-Siegel zeichnet die Anbieter mit den besten Bewertungen aus:

Anbieter mit Comparis-Note von 5,5 und höher: Platin

Anbieter mit Comparis-Note 5,2–5,4: Gold

Anbieter mit Comparis-Note 5,0 und 5,1: Silber

Zusätzlich werden die besten Unternehmungen in den 4 Einzeldimensionen ausgezeichnet.

Jean-Claude Frick Digital & Telecom Experte

