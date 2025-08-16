Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Spektakulärer Kunsttransport aus dem Berliner Bundeskanzleramt ins Kunstmuseum Bern

Kirchner x Kirchner

Nach 50 Jahren im Kabinettssaal hat Ernst Ludwig Kirchners Ölgemälde Sonntag der Bergbauern heute das Berliner Bundeskanzleramt verlassen und wird ab 12. September 2025 in der Ausstellung Kirchner x Kirchner im Kunstmuseum Bern ausgestellt. Einem breiten Publikum ist das Gemälde dadurch bekannt, dass es beinahe Abend für Abend in den deutschen Fernsehnachrichten im Hintergrund der Kabinettssitzungen der Deutschen Regierung sichtbar ist.

Aufgrund der monumentalen Dimensionen des Ölgemäldes, das 4 m lang und 1,70 m hoch ist, musste das Kunstwerk über die Terrasse des Bundeskanzleramtes herausbefördert und mit einem Kran in den Ehrenhof heruntergehievt werden.

Im Anschluss wurde das Bild Neue Sterne von Meret Oppenheim (1913-1985) aus der Sammlung des Kunstmuseum Bern per Kran hochgetragen. Das Gemälde einer der bedeutendsten Schweizer Künstlerin des 20. Jahrhunderts leiht das Kunstmuseum Bern im Gegenzug an das Bundeskanzleramt aus.

Das Mediendossier sowie die Pressebilder finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

