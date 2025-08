Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Ausstellung: Kirchner x Kirchner (12.9.2025-11.1.2026)

Vom 12. September 2025 bis zum 11. Januar 2026 zeigt das Kunstmuseum Bern die Ausstellung Kirchner x Kirchner. Sie präsentiert rund 65 hochkarätige, selten in der Schweiz gezeigte Werke von Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938). Der Künstler zählt zu den herausragendsten Protagonisten der Moderne. Das Kunstmuseum Bern erinnert mit dieser Ausstellung an die umfangsreichste Retrospektive zu Lebzeiten des Künstlers, die 1933 in der Kunsthalle Bern stattfand und die er selbst kuratierte. Kirchner x Kirchner stellt den Künstler erstmalig als Kurator seines eigenen Werks ins Zentrum und zeigt, wie er durch gezielte Gegenüberstellungen und Überarbeitungen mancher Werke seinen künstlerischen Lebenslauf interpretierte und inszenierte.

Ein zentrales Ereignis der Ausstellung Kirchner x Kirchner ist die erstmalige Wiedervereinigung des monumentalen Werkpaares Alpsonntag. Szene am Brunnen (1923–24 / um 1929, Kunstmuseum Bern) und Sonntag der Bergbauern (1923–24 / 1926, Kabinettssaal des Bundeskanzleramts, Berlin). Obwohl als Pendants konzipiert, waren die beiden monumentalen Gemälde seit 1933 nie wieder gemeinsam zu sehen.

