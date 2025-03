Shanghai Electric

Shanghai Electric unterstützt den Start von Chinas erster heterogener Trainingsanlage für humanoide Roboter

Shanghai, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

Die bahnbrechende Einrichtung soll bis zum Jahr 2027 bis zu 1.000 humanoide Roboter ausbilden und so die industriellen Anwendungen verbessern.

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) hat zusammen mit neun anderen führenden Forschungsunternehmen offiziell eine operative Kooperationsvereinbarung mit dem in Shanghai ansässigen National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center („National-Local Center") unterzeichnet, um Chinas erstes heterogenes Trainingsgelände für humanoide Roboter, das Humanoid Robot Kylin Training Ground, einzurichten. Die Eröffnung dieser bahnbrechenden Einrichtung markiert ein neues Kapitel in der Entwicklung der humanoiden Robotikindustrie in China.

Das Trainingsgelände kann derzeit über 100 humanoide Roboter beherbergen und ist damit landesweit das größte seiner Art. Das Unternehmen will diese Kapazität erheblich ausbauen und strebt bis 2027 die gleichzeitige Ausbildung von 1.000 Allzweckrobotern an.

Bei der Eröffnungsveranstaltung hat die Shanghai Electric Nuclear Power Group in Zusammenarbeit mit dem National-Local Center und zehn weiteren Forschungseinrichtungen und Unternehmen eine gemeinsame Vereinbarung getroffen, um die industrielle Anwendung und Forschung von humanoiden Robotern zu beschleunigen.

Diese Initiative wird Ausbildungsprogramme in mehr als zehn Branchen umfassen, darunter Maschinenbau, Automobilproduktion und Haushaltsgeräte. Durch kontinuierliches Training werden humanoide Roboter umfangreiche Daten über industrielle Szenarien sammeln, die eine solide Grundlage für die Entwicklung präziserer Robotermodelle in großem Maßstab bilden und deren breite Einführung und Weiterentwicklung in verschiedenen Sektoren vorantreiben.

Seit März 2024 arbeitet das zentrale Forschungsinstitut von Shanghai Electric eng mit dem National-Local Center zusammen, um reale Anwendungen von humanoiden Robotern zu erforschen, wobei der Schwerpunkt auf extremen und risikoreichen Betriebsumgebungen in der Kernkraftindustrie liegt. Die Initiative zielt darauf ab, herkömmliche hochintensive, risikoreiche und sich wiederholende Aufgaben schrittweise zu ersetzen, um sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit bei der Herstellung von Kernkraftwerken zu verbessern und dem intelligenten Wandel der Branche neuen Schwung zu verleihen.

Nach umfangreichen Forschungen und gemeinsamen Experimenten haben Shanghai Electric und das National-Local Center am 1. Dezember 2024 erfolgreich den ersten humanoiden Roboter für den Routinebetrieb in der Nuklearindustrie in Betrieb genommen. Dieser Roboter verfügt über einzigartige Highlights, die ihn wirklich auszeichnen.

Die Schulungseinrichtung zeichnet sich durch einzigartige Design-Elemente aus, die auf Konfiguration und Kraftkontrolle ausgerichtet sind.

Ausgestattet für Datenerfassung und umfangreiche Schulungsfunktionen.

Fähig zur Durchführung von Aufgaben wie Inspektionen und Be-/Entladen in industriellen Umgebungen.

Nach dem erfolgreichen Einsatz dieses humanoiden Roboters im Anwendungsbereich der Kernkraft auf dem Übungsgelände wird das technische Team von Shanghai Electric weiterhin eng mit dem National-Local Center zusammenarbeiten. Durch die Nutzung des Fachwissens von Shanghai Electric im Bereich der Kernenergieproduktion und -technologie werden beide Parteien daran arbeiten, humanoide Roboter weiter in industrielle Anwendungen der Kernenergie zu integrieren und den Sektor letztlich zu höherer Effizienz, Sicherheit und technologischer Exzellenz zu führen.

Shanghai Electric setzt sich weiterhin für bahnbrechende Innovationen und die Förderung des industriellen Fortschritts ein, um sicherzustellen, dass die humanoide Robotik eine transformative Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der intelligenten Fertigung spielt.

