Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Ausstellung: Rose Wylie. Flick and Float

Bild-Infos

Download

Liebe Medienschaffende

Rose Wylie. Flick and Float stellt das unangepasste und faszinierende Werk der britischen Künstlerin Rose Wylie (*1934) vor. Durch ihre einzigartige künstlerische Praxis erlangte sie weltweit Anerkennung. In ihren grossformatigen Gemälden reduziert Wylie figürliche Darstellungen auf das Wesentliche. Expressiv, direkt und mit subversivem Humor zeugen sie von ihrer Auseinandersetzung mit Popkultur, Film und Kunstgeschichte. Mit über fünfzig Gemälden und rund einem Dutzend Zeichnungen präsentiert das Zentrum Paul Klee vom 19. Juli bis zum 5. Oktober 2025 einen Überblick über Wylies Schaffen der letzten dreissig Jahre. Für die Ausstellung entstanden auch neue Werke, die erstmals einem Museumspublikum vorgestellt werden.

Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung mit Dr. Fabienne Eggelhöfer, Ausstellungskuratorin und Chefkuratorin im Zentrum Paul Klee, am Donnerstag, 17. Juli 2025 um 10:00 im Zentrum Paul Klee ein. Bitte melden Sie sich via press@zpk.org für die Vorbesichtigung an.

Das Mediendossier sowie Pressebilder zur Ausstellung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Cédric Zubler

Kommunikation & Medienarbeit

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland, 3006 Bern press@zpk.org | +41 31 328 09 93 zpk.org

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Zentrum Paul Klee gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.