Einladung zum Jubiläumswochenende: 20 Jahre Zentrum Paul Klee und Creaviva

Herzliche Einladung zum Jubiläumswochenende

am Samstag, 21. Juni, 10-24 Uhr, und Sonntag, 22. Juni 2025, 10-18 Uhr

Das Zentrum Paul Klee und das Creaviva feiern 2025 ihr 20-jähriges Bestehen! Den Höhepunkt ihres Jubiläumsjahrs bildet das Jubiläumswochenende vom 21. und 22. Juni 2025. Das Zentrum Paul Klee und das Creaviva laden zu zwei Gratistagen mit vielseitigem Programm ein.

Dazu zählen u.a. Live-Acts der Finalistinnen des Live at Klee – Music Contest inkl. Bekanntgabe der Gewinnerin:nen, ein DJ Programm unter dem Motto «Ich mit 20» mit Dianabelle, Kid Silly und Seba Campos, kreative Angebote für alle im Creaviva, Gazpacho der Gärtner:innen im Gemeinschaftsgarten oder ein Kuchenbuffet, von den Quartierbewohner:innen gebacken.

Besondere Highlights werden die Slackline-Shows von Slackattack über dem Zentrum Paul Klee sein und die einmalige Gelegenheit, mit Heissluftballon über dem Zentrum Paul Klee zu schweben.

Das Jubiläumswochenende bietet ausserdem die letzte Chance, die Ausstellung Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge zu besuchen. An beiden Tagen werden thematische Kurzführungen zur Architektur von Renzo Piano, zum Gemeinschaftsgarten sowie zu den aktuellen Ausstellungen angeboten.

Last, but not least, wird an beiden Tagen mit verschiedenen Foodtrucks und Drinks-Ständen auch für das leibliches Wohl gesorgt. Beim Biermobil der Lohnbrauerei kann Pauls Festbier verkostet werden, das mit der beim Zentrum Paul Klee 2024 angebauten Gerste gebraut wurde.

Das vollständige Programm sowie weitere Informationen zum 20. Jubiläum des Zentrum Paul Klee und des Creaviva finden Sie auf unserer Webseite unter: zpk.org/20.

Das Mediendossier sowie die Pressebilder zum Programm finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Illustration: Alice Kolb

