Letzte Wochen der Ausstellung «Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge»

Die grosse Sonderausstellung Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge ist nur noch wenige Wochen im Zentrum Paul Klee zu sehen. Das Jubiläumswochenende vom 21./22. Juni 2025 bietet die letzte Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen, und bildet zugleich den Höhepunkt der 20 Jahre Zentrum Paul Klee. An diesem Wochenende laden das Zentrum Paul Klee und das Creaviva zu zwei Gratistagen voller Programm ein. Mehr Details zu den gebotenen Aktivitäten und den letzten öffentlichen Führungen durch die Ausstellung können Sie unserer Webseite entnehmen: zpk.org/de/20jahre. Allen Besucher:innen, die in diesem Jahr ebenfalls 20 Jahre alt werden, haben das ganze Jahr freien Eintritt in alle Ausstellungen.

Die Ausstellung Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge widmet sich dem Arbeitsprozess des schweizerisch-französischen Künstler-Architekten, Designers und Stadtplaners und stellt Le Corbusiers plastisches Denken in den Vordergrund. Sie bietet einen umfassenden Überblick über sein gesamtes Schaffen aus einer künstlerischen Perspektive und zeigt sowohl ikonische Exponate als auch bisher weitgehend unbekannte Werkgruppen.

