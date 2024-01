Zentrum Paul Klee

Save the Date: Tracey Rose. Shooting Down Babylon (23.2.–11.8.2024)

Das Kunstmuseum Bern präsentiert die bisher grösste Retrospektive des Werks von Tracey Rose. Die südafrikanische Künstlerin ist seit Mitte der 1990er-Jahre eine radikale Stimme in der internationalen Kunst. Im Zentrum ihrer Arbeiten stehen die Kraft der Performance und der Körper als Ort des Widerstands und des Diskurses.

Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung mit den Kuratorinnen Kathleen Bühler und Koyo Kouoh am Mittwoch, 21. Februar 2024 um 10 Uhr im Kunstmuseum Bern ein. Bitte melden Sie sich via press@kunstmuseumbern.ch an.

