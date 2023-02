OANDA Europe Limited

OANDA erhält die höchsten Branchenauszeichnungen: die Auszeichnung „Most Popular Broker" von TradingView und die Auszeichnung „Best in Class" von ForexBrokers.com

Wir sind stolz darauf, bekanntgeben zu können, dass unser Engagement für die Betreuung von Tradern uns erneut die höchsten Broker-Rankings in der diesjährigen Preisverleihungssaison beschert hat.

OANDA hat bei den TradingView Broker Awards 2022 die Auszeichnung „Most Popular Broker" erhalten. Mit diesem Gewinn wurde OANDA das dritte Jahr in Folge von der TradingView-Community gewürdigt, und zeigt, dass der Gewinn von Auszeichnungen mit Kundenzufriedenheit beginnt.

TradingView ist eines der weltweit größten und am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerke für Trader mit mehr als 30 Millionen registrierten Nutzern auf der ganzen Welt.

Kurt vom Scheidt, Chief Operating Officer bei OANDA, stellte fest: „Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung von der TradingView-Community zu erhalten. Dies zeigt unser Engagement, unsere Kunden über eine führende Plattform, transparente Preisgestaltung und schnelle Ausführung zu bedienen, um sie in die Lage zu versetzen, Bestleistungen zu erzielen."

Pierce Crosby, General Manager bei TradingView, kommentierte die Auszeichnungen wie folgt: „TradingView-Nutzer sind große Fans von OANDA, und das merkt man! OANDA hat bereits bei uns Preise gewonnen, aber diese spezielle Auszeichnung – der beliebteste Broker – spricht für sich. Trader wählen OANDA. Wir freuen uns auf den weiteren Aufstieg von OANDA bei TradingView und sind sehr gespannt auf alle neuen Funktionen, die 2023 kommen werden."

Von ForexBrokers.com als „Best in Class" eingestuft

OANDA wurde außerdem von ForexBrokers.com bei seinen jährlichen Awards 2023 als „Best in Class for Ease of Use" und „Best in Class for Research" ausgezeichnet.

„Für einen aktiven Trader ist die Benutzerfreundlichkeit der Plattform ein integraler Faktor für die Leistung und ein großartiges Trading-Erlebnis, und eine gründliche Recherche ist entscheidend für die Entwicklung einer effektiven Trading-Strategie. Die Anerkennung in diesen beiden Kategorien ist ein Beweis für unsere Konzentration auf die Bedürfnisse der Kunden", kommentierte vom Scheidt.

Informationen zu OANDA OANDA wurde 1996 gegründet und war das erste Unternehmen, das Wechselkursdaten kostenlos über das Internet teilte. Eine FX-Handelsplattform wurde gestartet, die fünf Jahre später die Entwicklung des webbasierten Devisenhandels voranbrachte. Heute bietet die OANDA Group, zu der die OANDA Corporation und andere Tochtergesellschaften der OANDA Global Corporation gehören, Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen für Kleinanleger und Unternehmenskunden auf der ganzen Welt an, und demonstriert ein unübertroffenes Fachwissen im Devisenhandel.

Mit regulierten Unternehmen in neun der aktivsten Finanzmärkte der Welt ist OANDA weiterhin bestrebt, die Art und Weise, wie die Welt mit dem Trading interagiert, zu transformieren und Kunden zu ermöglichen, mit globalen Marktindizes, Rohstoffen, Staatsanleihen, Edelmetallen und Währungen auf einer der schnellsten Handelsplattformen auf dem Markt zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.oanda.com/group/ oder folgen Sie OANDA auf LinkedIn.

Informationen zu TradingView Trading View ist das weltweit beliebteste Netzwerk von Tradern und Investoren – unterstützt von Echtzeitdaten und marktführender Analysesoftware. Nutzen Sie seine Plattform, um globale Vermögenswerte zu verfolgen, Trading-Ideen zu finden, mit anderen zu chatten, Trends zu erkennen und Trades direkt bei Brokern zu platzieren. Besuchen Sie www.tradingview.com oder laden Sie die kostenlosen TradingView Mobil-Apps für iOS und Android herunter. Für Ihre Website oder Ihr Unternehmen besuchen Sie bitte https://www.tradingview.com/widget/.

Informationen zu ForexBrokers.com ForexBrokers.com, eine branchenführende Quelle für Online-Broker, befindet sich vollständig im Besitz der Reink Media Group. Die Reink Media Group ist ein 2009 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Michigan. Sie besitzt und betreibt mehrere finanzbasierte Websites. Das Unternehmen ist bestrebt, relevante Ressourcen, Tools und Weiterbildung für erfolgreiches selbstgesteuertes Investieren bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf www.forexbrokers.com oder auf der Website des Unternehmens auf www.reinkmedia.com.

