Lesung: Gabriele von Arnim liest aus «Der Trost der Schönheit»

Gabriele von Arnim liest aus Der Trost der Schönheit

Sonntag, 21. Januar 2024, 11 Uhr

Am Sonntag, 21. Januar 2024 um 11 Uhr liest Gabriele von Arnim im Zentrum Paul Klee aus ihrem Roman Der Trost der Schönheit. Für die Autorin ist Trost finden im Empfinden von Schönheit nichts weniger als Selbsterhalt.

«Ich brauche Schönheit. Den Trost der Schönheit. Denn wenn ich Schönheit sehe, höre, lese, spüre, dann glaube ich an Möglichkeiten. An Wege, Räume, Purzelbäume.»

Gabriele von Arnim hat mit Der Trost der Schönheit eine schillernde Verbindung aus autobiografischem und essayistischem Erzählen geschaffen: keine Kulturgeschichte, sondern eine literarische Spurensuche. Die Autorin fragt danach, was uns tröstet und sie fragt nach dem Schönen, seinen Formen und Wirkungen. Die Suche führt zurück in die Kindheit, zu einem Mädchen aus kühl geführtem Haus. Es muss erst lernen zu fühlen, um Schönheit – einen tröstlichen Moment lang – in all ihrer endlichen Fülle wahrnehmen zu können.

Moderiert wird die Lesung von der Literaturvermittlerin Luzia Stettler.

