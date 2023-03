Nasuni

Fertigungsindustrie setzt auf Nasuni für File Data Services

Boston, 28. März 2023 (ots/PRNewswire)

Unternehmen im Fertigungsbereich vertrauen ihre Dateidaten und deren Schutz zunehmend der Nasuni File Data Platform an, verwaltete Daten wachsen um 243%

Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Data Services, gab heute eine starke Nachfrage aus der Fertigungsindustrie bekannt, mit einem Wachstum der verwalteten Daten um 243% seit Q1 2021. Um Abläufe zu modernisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben, beschleunigt die Fertigungsindustrie die digitale Transformation und den Wechsel in die Cloud. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Nasunis File Data Platform geführt.

Die Fertigungsindustrie setzt zur Modernisierung ihrer Abläufe auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und das Internet der Dinge. Die Digitalisierung der Produktion, der Anlagen und der Daten hat sich dafür als kritische Notwendigkeit herausgestellt, und Gartner berichtet, dass 36% der Hersteller einen "überdurchschnittlichen Geschäftswert" aus den Investitionen in diese Bemühungen ziehen. Da immer mehr Informationen und Daten digitalisiert werden, erkennen Unternehmen, dass sie nach Lösungen suchen müssen, die es ihnen ermöglichen, Silos aufzubrechen und rund um Daten zusammenzuarbeiten.

Die Industry 4.0-Revolution führt parallel zu einem exponentiellen Datenwachstum und die National Association of Manufacturers (NAM) berichtet, dass im Jahr 2021 65% der industriellen Ransomware-Angriffe auf das produzierende Gewerbe entfielen. Die Branche wurde insgesamt sechsmal häufiger angegriffen als die zweitgrößte Gruppe (Lebensmittel und Getränke), so dass der Schutz von Daten vor fortgeschrittenen und anhaltenden Bedrohungen (APT) wie Ransomware geschäftskritisch ist.

Um diese Herausforderungen zu lösen, modernisieren führende Unternehmen wie Alcoa, Hybrid Apparel, JSJ, Morton Salt, SAS International, Western Digital und Yazaki ihre Speicherinfrastruktur mit Nasunis File Data Platform zu einem Datenservicemodell. Dies hat ihnen einen höheren Geschäftswert aus ihren IT-Investitionen ermöglicht, die Speicherkosten im Vergleich zu herkömmlicher Infrastruktur um 60% gesenkt und sichergestellt dass sich diese Unternehmen innerhalb von Minuten von Ransomware-Angriffen erholen können. Die Nasuni Plattform arbeitet dabei nahtlos mit umfangreichen Dassault CATIA CAD-Dateien (Computer-Aided Design), Adobe InDesign, Siemens Teamcenter, Windows® File Copy, Linux® File Copy und Robocopy®. Seit Anfang 2021 hat Nasuni einen Zuwachs von 66% an Fertigungskunden verzeichnet. Nasuni-Kunden aus der Fertigungsindustrie können nun ihre kritischen Daten an mehr als 1.800 Standorten in 55 Ländern weltweit effizient gemeinsam bearbeiten, verwalten und schützen.

"Nasuni deckt bei uns Cloud-Speicher, Backup, Ransomware und mehr ab", sagte Mark Valpreda, IT-Infrastrukturberater bei Hybrid Apparel. "Die Lösung von Nasuni auf Google Cloud Object Storage spart uns Geld - und lässt mich darüber hinaus nachts wieder ruhig schlafen."

Hybrid Apparel mit Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in drei Regionen weltweit ist ein kreatives Design- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Herstellung lizenzierter T-Shirts für einige der bekanntesten Marken der Welt spezialisiert hat. Ihr früheres Dateispeichersystem bereitete dem Unternehmen ständig Kopfzerbrechen, da sie Dateien und Ordner manuell verschieben mussten, wenn die Kapazität erschöpft war. Auch Replikation und Wiederherstellung waren komplex und unzuverlässig. Mit der Nasuni File Data Platform skaliert das Unternehmen nun Adobe Creative-Dateien und andere unstrukturierte Daten im Google Cloud-Objektspeicher, während Nasunis Edge Appliances Dateien lokal zwischenspeichern und so einen schnellen Zugriff ermöglichen. Backup, Replikation und andere Technologien wurden eliminiert, da Nasuni all diese Funktionen und mehr in einer Cloud-nativen Plattform bereitstellt - und das bei erheblichen Kosteneinsparungen. Die vollständige Fallstudie zu Hybrid Apparel finden Sie hier.

Nasuni transformiert traditionelle Dateiinfrastrukturen mit einer Reihe von Dateidatenservices, die siloartige Dateidaten konsolidieren, Geschäftskontinuität rund um die Uhr ermöglichen, die Produktivität der Nutzer optimieren und bahnbrechende Geschäftseinblicke bieten, mit der Möglichkeit einen oder mehrere Cloud-Anbieter zu wählen. Hybride Cloud-Technologien sind vor allem in der Fertigung wichtig, da die Leistung am Rande des Netzwerks für die Zusammenarbeit an Daten rund um den Globus entscheidend ist. Nasunis intelligentes Edge-Caching ermöglicht es Herstellern, die Leistung von Cloud-Objektspeichern zu nutzen und gleichzeitig eine hohe lokale Leistung beizubehalten.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Nasuni es Herstellern wie AIXTRON, Cooley Group, Hybrid Apparel, JSJ, SAS International, Sound United und Western Digital ermöglicht, Kosten für die Dateiinfrastruktur zu senken, die Zusammenarbeit über verteilte Standorte verbessert und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen und Cyberkriminalität zu erhöhen, lesen Sie bitte unsere Kundenfallstudien.

Informationen zu Nasuni

Die Nasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für File Data Services, das Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Dateidaten-Cloud für die digitale Transformation, globales Wachstum und Datenanalysen zu schaffen. Die Nasuni File Data Platform ist eine Cloud-native Service-Suite, welche die Infrastruktur für Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in leicht erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen wird Nasuni zum Cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Network Attached Storage (NAS)- und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für traditionell komplexe Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus einfach auf Dateidaten zuzugreifen und diese gemeinsam zu nutzen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, der Technologie und Energie Sektor, Pharmazeutika, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Dienst. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, USA und bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nasuni.com.

Links zu sozialen Medien:

Twitter: http://www.twitter.com/nasuni LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasuni Blog: http://www.nasuni.com/blog