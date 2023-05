RTLZWEI

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

Daniela, Lucas und Sophia bleiben auf der Sonneninsel und bekommen eine neue Küche geliefert

Erste Äußerungen zum Betrugs-Drama rund um Peter Klein

Ausstrahlung in drei Doppelfolgen ab Mittwoch, 21. Juni, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und anschließend vier Einzelfolgen ab 12. Juli

Staffelauftakt im Hause Katzenberger/Cordalis: Und zwar zu Hause auf Mallorca! Nach langem hin und her haben sich Daniela, Lucas und Sophia dazu entschieden auf der Sonneninsel zu bleiben. Da sich in Deutschland kein passendes Domizil finden lässt, soll nun die Wohnung auf Mallorca richtig gemütlich gemacht werden. Welche Hürden beim Umbau auf die Familie zukommen und welche tierischen und musikalischen Überraschungen noch anstehen, gibt es in den zehn neuen Folgen ab dem 21. Juni 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Daniela hat den Wunsch nach dem Zweitwohnsitz in Deutschland erstmal begraben und gemeinsam mit Lucas beschlossen, es sich dort gemütlich zu machen, wo sie nun mal leben, nämlich in ihrer Wohnung auf Mallorca. Diese ist seit Jahren unrenoviert und entspricht inzwischen nicht mehr ihren Vorstellungen. Um sich in ihren eigenen vier Wänden wieder pudelwohl zu fühlen, beginnt die kleine Familie ein großes Projekt: Alles muss neu! Ob das Appartement am Staffelende wiederzuerkennen ist? Und wie matchen die Vorstellungen von Daniela mit den Wünschen von Lucas? Pinkes und kuscheliges Wohnkonzept trifft auf cleanen und durchgestylten Küchen-Chic.

Doch nicht nur in Sachen Wohnung stehen Veränderungen an. Ein kleiner Welpe soll das Familienglück auf Mallorca vervollständigen. Daniela, Lucas und Sophia begeben sich in Tierheimen und Tierhöfen auf die Suche nach einem neuen Familienmitglied. Ob Lucas sich allerdings von seinen beiden Mädels überzeugen lässt, steht noch in den Sternen. Sicher ist jedenfalls eine spannende und lustige Entwicklung über alle zehn neuen Folgen.

Bei all den zeitintensiven Plänen der Familie soll aber eines nicht zu kurz kommen: Danis Mama Iris! Iris hat nach der Trennung und den 20 gemeinsamen Ehejahren mit ihrem Mann Peter eine neue Wohnung bezogen. Dabei stehen ihr ihre Tochter, die kleine Enkelin Sophia sowie ihr Schwiegersohn Lucas tatkräftig als auch emotional zur Seite. Zum ersten Mal äußern sich Daniela und Lucas zu den vergangenen Monaten und wie sehr die gesamte Familie darunter gelitten hat.

Musikalisch tut sich ebenfalls viel im Hause Katzenberger/Cordalis. Lucas´ Album ist erfolgreich durchgestartet und auch Daniela hat den Spaß am Singen für sich entdeckt. Durch ihr Vorhaben, ein eigenes Album aufzunehmen und ihre Fans mit neuen Liedern zu überraschen, sind emotionale Momente vorprogrammiert! Geht zudem ihr Plan auf, ein eigenes Musikvideo aufzuzeichnen?

Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", zehn neue Folgen ab 21. Juni um 20:15 Uhr, immer mittwochs bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.

Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.