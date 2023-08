Zentrum Paul Klee

Olga Tokarczuk im Zentrum Paul Klee

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk

zu Gast im Zentrum Paul Klee

Dienstag, 5. Dezember 2023, 18 Uhr

Liebe Medienschaffende

Am Dienstag, 5. Dezember 2023, findet im Zentrum Paul Klee um 18 Uhr ein Gespräch mit Lesung mit der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk über ihr neuestes Werk Empusion statt.Der hochgelobte Roman vereint in mystisch-skurriler Weise Literatur- und europäische Geistesgeschichte, Zeitgeschichte und Feminismus. Die Veranstaltung findet in Polnisch statt und wird auf Deutsch übersetzt. Sie markiert den Höhepunkt des diesjährigen Literaturprogramms im Zentrum Paul Klee.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Veranstaltung in Ihre Berichterstattung aufnehmen.

Herzliche Grüsse

Martina Witschi

Kommunikation & Medienarbeit Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Bildnachweis: Olga Tokarczuk, © Łukasz Giza

Pressestelle Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland, 3006 Bern press@zpk.org | +41 31 328 09 93 zpk.org