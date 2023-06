Universität St. Gallen

Erste Erfolge der HSG-Initiative «Offers for migrants»

Die Universität St.Gallen bietet mit «Offers for migrants» ausgewählte Weiterbildungsprogramme kostenlos für geflüchtete Migrant:innen mit Hochschulabschluss an, die in der Schweiz leben. Die HSG nimmt mit der Initiative ihre soziale Verantwortung als Bildungsinstitution wahr. Im ersten Halbjahr der Initiative wurden zehn Personen aus acht Ländern in sechs Weiterbildungsprogramme aufgenommen, so zum Beispiel ein Computerspezialist aus Afghanistan.

Kontakt:

Dr. Christina Vetsch, Executive School (ES-HSG)

+41 71 224 75 05, christina.vetsch@unisg.ch

