Advanced Therapies Europe

Die Advanced Therapies Europe 2025 präsentiert sich in einem neu gestalteten, hochwirksamen Format: maximal 500 Teilnehmer, kuratiert für Verbindung

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Die Advanced Therapies Europe kommt zum ersten Mal nach Barcelona und findet vom 2. bis 4. September 2025 im Hotel Arts, Ritz-Carlton statt. Mit einem neuen Schwerpunkt führt die diesjährige Ausgabe ein neu gestaltetes Format ein: ein exklusives, persönliches Erlebnis, das auf nur 500 Teilnehmer begrenzt ist. Da die Teilnehmerzahl streng begrenzt ist, liegt der Schwerpunkt auf der Bereitstellung hochwertiger Interaktionen und der Beschleunigung von Innovationen in diesem Bereich. Jedes Element wurde so gestaltet, dass es tiefere Verbindungen, gezieltere Gespräche und maßgeschneiderte Inhalte für diejenigen fördert, die die Zukunft der Zell- und Gentherapien vorantreiben.

Die Advanced Therapies Europe findet in einem der am schnellsten wachsenden Biotech-Zentren Europas statt und bietet Entscheidungsträgern aus der Biotech- und Pharmabranche, Investoren, Aufsichtsbehörden, Wissenschaftlern, Lösungsanbietern und führenden Herstellern drei Tage lang spannende Inhalte, strategisches Networking und gezielte Geschäftsabschlüsse.

Die Teilnehmer werden sich mit den dringlichsten Themen der Branche befassen, darunter Investitions- und Markttrends, Herstellungs- und Scale-up-Strategien, klinische Entwicklung und Vermarktung, neue Technologien und die sich entwickelnde globale Regulierungslandschaft. Auf dem Programm stehen ausführliche Workshops, interaktive Sitzungen und Rundtischgespräche, die den offenen Dialog und die gemeinsame Problemlösung fördern sollen.

Zu den bestätigten Rednern gehören Miguel Forte, Geschäftsführer von Kiji Therapeutics, Thomas Carlsen, Geschäftsführer von Novo Nordisk Cellerator, Ase Rosenqvist von der Nordic Cell Therapy Business Unit von Johnson & Johnson, Eleuterio Lombardo, Direktor für Zelltherapie-Charakterisierung bei Takeda, und Angela Vollstedt, Direktorin für das globale F&E-Portfolio für Zell- und Gentherapien bei Novartis.

Auch 2025 werden wieder zwei wichtige Gipfeltreffen stattfinden – der Women in Advanced Therapies Congress und der Investment Summit -, die beide einen Schwerpunkt auf Mentoring, Innovation und strategische Ausrichtung legen. Auch die Innovationsbörse kehrt in einem neuen Format zurück und stellt bahnbrechende Biotech-Unternehmen in den Mittelpunkt und bringt sie direkt mit Investoren zusammen, die die Zukunft der Branche gestalten.

„Wir haben die diesjährige Veranstaltung neu konzipiert, um sie noch dynamischer, interaktiver und verbindungsorientierter zu gestalten", sagte Ingerid Sorgaard, Leiterin für Inhalte bei Phacilitate. „Es geht nicht nur darum, Inhalte zu vermitteln, sondern auch darum, die richtigen Gespräche in der richtigen Umgebung zu führen. Von kuratierten Rundtischgesprächen und vertiefenden Workshops bis hin zu Networking auf dem Dach und interaktiven Formaten ist jedes Element darauf ausgerichtet, sinnvolle Verbindungen, neue Erkenntnisse und echte Zusammenarbeit zu fördern."

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter https://advancedtherapieseurope.phacilitate.com. Da nur 500 Plätze zur Verfügung stehen und der Super-Frühbucherpreis bis zum 18. April gilt, wird eine frühzeitige Anmeldung dringend empfohlen.