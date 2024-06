pr suisse

pr suisse mit starken Regionalgesellschaften, Stabilität und Perspektive

Zürich (ots)

Am vergangenen Freitag hielt die Schweizer Berufsgesellschaft der PR-Schaffenden pr suisse in Luzern ihre Jahresversammlung ab. Dabei verabschiedete sie eine gesunde Jahresrechnung und bestätigte ihren Präsidenten Alberto Stival und den Zentralvorstand.

Der Verband konnte die Anzahl der Mitglieder auf rund 1200 steigern. Damit trotzt pr suisse dem generellen Mitgliederschwund in Vereinen und Verbänden. Sie ist gut aufgestellt für die Zukunft und plant, dies in den nächsten Monaten noch mit strategischen Massnahmen und Weichenstellungen zu stärken.

Das Berichtsjahr 2023 verlief für pr suisse erfreulich. Die sieben Regionalgesellschaften führten letztes Jahr schweizweit fast hundert Veranstaltungen durch. Ein Highlight im Kalender war das Symposium zum Thema künstliche Intelligenz in Basel. Zu Gast war der Verband bei Novartis und Roche in Basel. 112 Mitglieder und Gäste nahmen an der Veranstaltung mit dem Titel "Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?" teil.

Die Anzahl der Mitglieder stieg im Jahr 2023 um 5% auf gesamthaft 1184 Mitgliedschaften - Dies trotz der allgemeinen Verbands- und Vereinsmüdigkeit. Alberto Stival, seit 2020 Präsident, freute sich über die Stabilität bei den Mitgliederzahlen: "Dieser Verdienst des Zentralvorstands und der engagierten Vorstandsmitglieder aller sieben Regionen gibt eine gesunde Basis für weiteres Wirken mit genug Ressourcen zugunsten aller Mitglieder."

Erfolgreich aus- und weiterbilden

Das Personenzertifikat " Certified PR and Communication Expert SAQ", das sich an PR und Kommunikationsprofis richtet, kam auch letztes Jahr auf dem Markt gut an. Über 150 Expertinnen und Experten der Branche haben bislang diesen beruflichen Nachweis erworben.

Als Organisation der Arbeitswelt war der Verband auch letztes Jahr für die Durchführung der Berufsprüfungfür PR-Fachleute zuständig. In Zusammenarbeit mit KS/CS Kommunikation Schweiz ist pr suisse zudem in der Entwicklung der neuen Höheren Fachprüfung Kommunikationsleiter/in mit eidgenössischem Diplom (ehemaliger PR-Berater/in) involviert.

Weiterentwicklung geplant

Die Mitglieder von pr suisse nahmen am 21. Juni in Luzern Kenntnis vom Jahresergebnis und stimmten allen Anträgen des Zentralvorstands zu. "Seit seiner Gründung vor über 70 Jahren hat sich der wirtschaftliche Kontext, in dem sich unser Berufsverband bewegt, radikal verändert", attestierte der wiedergewählte Präsident Alberto Stival. "Diese Dynamik hat in den letzten Jahren, auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, drastisch zugenommen. Deshalb stehen unsere Mitglieder, wie auch wir, als schweizerischer Dachverband, vor grossen Herausforderungen. Als Vorstand setzen wir uns schon seit längerer Zeit mit diesen Fragestellungen auseinander. Daraus hervorgegangen ist vor einigen Monaten eine interne Arbeitsgruppe. Sie befasst sich mit der Weiterentwicklung unseres Verbandes und dessen Positionierung in der Zukunft."

Mitglieder des Zentralvorstands

Die folgenden Vorstandsmitglieder werden ex officio für ein weiteres Jahr ihre Regionalgesellschaft im Zentralvorstand vertreten:

Nik Eugster, Präsident BPRG - Berner PR Gesellschaft

Regula Ruetz, Präsidentin NPRG - Nordwestschweizerische PR Gesellschaft

Claudia Eugster, Co-Präsidentin PROL - Public Relations Gesellschaft Ostschweiz/Liechtenstein

Romain Pittet, Präsident SRRP - Société Romande de Relations Publiques

Simone Bianchi, Präsident STRP - Società Ticinese di Relazioni Pubbliche

Olivier Burger, Präsident ZSPR - Zentralschweizer Public Relations Gesellschaft

Dominik Allemann, Präsident ZPRG - Zürcher PR Gesellschaft sowie

Corinne Druey, Präsidentin der SPRV-Prüfungskommission.

Über pr suisse - Schweizerischer Public Relations Verband SPRV

pr suisse ist der Schweizer Berufsverband der PR- und Kommunikationsprofis mit rund 1'200 Mitgliedern. Er umfasst als einzige Branchenorganisation Vertreterinnen und Vertreter von Agenturen, Unternehmen, Organisationen und Verwaltung und ist der repräsentative Interessenvertreter der Schweizer PR-Branche. Zu den Hauptaufgaben zählen die Förderung des Ansehens des Berufsstandes, der Akzeptanz der Public Relations, der Anerkennung der Branche in der Öffentlichkeit und einer qualitativ einwandfreien Aus- und Weiterbildung.

