PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses

Sean Müller wird Delegierter Bundespolitik des Städteverbands

Sean Müller wird Delegierter Bundespolitik des Städteverbands
  • Bild-Infos
  • Download

Bern (ots)

Mit Sean Müller als Delegierter Bundespolitik verstärkt der Schweizerische Städteverband die Interessenvertretung der Städte auf nationaler Ebene. Im Zentrum seiner Tätigkeit stehen dabei die vertiefte Zusammenarbeit mit den grossen Städten und die Bearbeitung spezifischer urbaner Themen insbesondere in den Bereichen Klima, Mobilität, Wohnen.

Rund drei Viertel der Schweizer Bevölkerung leben im urbanen Raum, wo 84% der Wirtschaftsleistung unseres Landes erbracht werden. Damit diese urbane Schweiz in Bundesbern gehört wird, verstärkt der Städteverband seine Interessenvertretung. Sean Müller wird ab sofort als Delegierter Bundespolitik die Interessen der Städte auf nationaler Ebene mitvertreten und den Auftritt der urbanen Schweiz verstärken. Er wird innerhalb der Verbandsstrukturen vertieft mit den grossen Städten zusammenarbeiten und spezifische Themen wie Klima, Mobilität, Wohnen bearbeiten.

Sean Müller ist ein ausgewiesener Kenner der politischen Strukturen und Staatsebenen der Schweiz. Nach einer Dissertation zur Schweizer Gemeindeautonomie habilitierte er sich 2022 an der Universität Bern zum Thema föderale Mitbestimmung.

Die Aufgabe als Delegierter Bundespolitik ist mit einem 50 Prozent-Pensum dotiert; daneben arbeitet Sean Müller als Privatdozent für Politikwissenschaft an der Universität Bern.

Pressekontakt:

Monika Litscher, Direktorin SSV, Tel. 079 702 52 67

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses
Weitere Storys: Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses
Alle Storys Alle
  • 04.12.2025 – 09:53

    Bundesrätlicher Vorschlag zu Tempo 30: Unverantwortlich und teuer

    Bern (ots) - Die Städte lehnen den Vorschlag des Bundesrats für die Umsetzung der Motion Schilliger klar ab. Die Hierarchie des Strassennetzes wird durch Tempo 30 auf Hauptachsen nicht beeinträchtigt. Tempo 30 ist aber eine wirksame und kostengünstige Massnahme gegen den Verkehrslärm, macht die Strassen für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer und verbessert die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:31

    Rechnungsabschlüsse 2024: Herausforderungen und hohe Investitionen

    Bern (ots) - Die Rechnungsabschlüsse der Schweizer Städte zeigen für 2024 ein heterogenes Bild auf und generell eine Verschlechterung zum Vorjahr. Zwar kann eine Mehrzahl der Städte einen Ertragsüberschuss vorweisen, jedoch sank dieser Anteil, und mehr als jede vierte Stadt oder städtische Gemeinde schloss mit einem Defizit ab. Die Städte haben 2024 viel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren