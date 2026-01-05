Fürstentum Liechtenstein

Heilige Drei Könige zu Besuch im Regierungsgebäude

Die Sternsingerinnen und Sternsinger der Gemeinde Vaduz haben Regierungschefin Brigitte Haas am Montag, 5. Januar 2026, ihre Neujahrswünsche überbracht.

Die Tradition der Sternsinger reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Seither ziehen die Heiligen Drei Könige von Haus zu Haus, um den Menschen Glück und Segen für das neue Jahr zu wünschen. Mit dem gesammelten Geld unterstützen die Vaduzer Sternsinger das Projekt "Brunnenbau in Ghana" von Pater Matthias Tang und das Projekt "Schule für Mädchen im Südsudan" von Pater David Tuli. Die Regierungschefin bedankt sich bei allen Mitwirkenden für den Besuch und das Bewahren dieses schönen Brauchtums.