Yingli Green Energy Holding Co., Ltd.

Yingli Solar veröffentlicht ESG-Jahresbericht

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Vor kurzem hat Yingli Energy Development Co., Ltd. (im Folgenden „Yingli Solar") seinen ESG-Bericht 2024 veröffentlicht und wurde von der Asian PV Industry Association (APVIA) während der SNEC-Veranstaltung in Shanghai in die Liste der 100 weltweit führenden Unternehmen im Bereich ESG im Bereich neue Energien aufgenommen.

Yingli Solar hat sich seit langem einem grünen, kohlenstoffarmen Entwicklungsweg verschrieben und damit sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung unter Beweis gestellt und die Verantwortung eines staatlichen Unternehmens vorbildlich wahrgenommen. Dieses Jahr veröffentlicht das Unternehmen seinen dritten ESG-Bericht in Folge. Dem Bericht zufolge hat Yingli Solar im Jahr 2024 bedeutende Meilensteine im Bereich Umweltschutz erreicht und seinen Gesamtenergieverbrauch pro Einheit im Vergleich zu 2023 um 3.062 kWh/MW gesenkt. Das Unternehmen sparte außerdem monatlich 4.000 Tonnen Wasser und jährlich 1,31 Millionen kWh Strom ein. In Bezug auf die Qualitätskontrolle konnte das Unternehmen eine Produktqualifizierungsrate von 100 % und eine Kundenzufriedenheitsrate von 96,17 % vorweisen.

Allen Geng, Geschäftsführer für den internationalen Vertrieb, betonte das starke Engagement von Yingli Solar im Bereich der sozialen Verantwortung. Das Unternehmen trat 2013 dem Climate Savers-Programm des WWF bei und war damit eines der ersten PV-Unternehmen in China, das diesen Schritt vollzog. Im Jahr 2020 gehörte Yingli Solar zu den Vorreitern der Branche, die Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen bekannt gaben. Die chinesische Handelskammer für den Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten hat Yingli Solar in ihren ersten ESG-Wertindex für die chinesische New-Energy-Branche für das Jahr 2023 aufgenommen. Darüber hinaus wurde Yingli Solar für seine herausragenden Beiträge zu ESG und CO2-Neutralität mit den Auszeichnungen „Top 10 für herausragenden Wertbeitrag" und „Top 10 für vorbildlichen Beitrag zur Verantwortung" in der Liste der grünen nachhaltigen ESG-Fallbeispiele für 2024 ausgezeichnet.

Der gute Ruf von Yingli Solar im Bereich der Unternehmensverantwortung hat zu strategischen Partnerschaften mit zahlreichen globalen Marken geführt. Für die Zukunft verspricht das Unternehmen, seine verantwortungsbewusste Unternehmenspolitik fortzusetzen, indem es hochwertige Produkte und Dienstleistungen liefert und gleichzeitig mit einer größeren Bandbreite an Partnern zusammenarbeitet, um die „Beautiful China Initiative" voranzutreiben und die Lebensqualität aller zu verbessern.

