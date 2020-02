InComm

InComm bringt Roblox-Geschenkkarten in Frankreich und Deutschland heraus

Paris und Berlin (ots/PRNewswire)

InComm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2722380-1&h=761106192&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2722380-1%26h%3D4234285310%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.incomm.com%252F%26a%3DInComm&a=InComm), ein führendes Unternehmen für Zahlungstechnologie, gab heute die Partnerschaft mit der globalen Online-Plattform Roblox (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2722380-1&h=2608674486&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2722380-1%26h%3D2844955208%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcorp.roblox.com%252F%26a%3DRoblox&a=Roblox) bekannt, die mehr als 100 Millionen Menschen zum Spielen zusammenbringt, um deren Geschenkkarten in Frankreich und Deutschland zu lancieren.

Die Geschenkkarten sind bereits bei Gamestop in Deutschland und Micromania in Frankreich erhältlich. Nun werden sie im Laufe des Jahres 2020 bei weiteren Händlern wie Supermärkten und Elektronikgeschäften zur Verfügung stehen. Auf jeder Karte ist ein virtuelles Bonus-Objekt integriert, das monatlich aktualisiert wird und entweder für ein Abonnement oder einen bestimmten Betrag von Robux (die In-Game-Währung der Plattform) eingelöst werden kann, um einen Avatar auszustatten oder andere In-Game-Verbesserungen zu bekommen.

Die Top-Up-Geschenkkarten für die Geldbörse werden mit 10-Euro- und 20-Euro-Auszeichnung angeboten, was sie zu erschwinglichen Geschenken macht, die bei jedem Roblox-Fan Begeisterung hervorrufen werden. Mit den Roblox-Geschenkkarten haben Fans jeden Alters schnellen Zugang zur In-Game-Währung von Roblox, während die Eltern sie als einfache und zuverlässige Möglichkeit zur Festlegung eines bestimmten Budgets für die In-Game-Käufe ihrer Kinder und Teenager nutzen können, ohne dass sie ihre Kreditkarteninformationen mitteilen müssen.

Roblox ist eine enorm populäre Plattform, die eine sichere, zivilisierte und vielfältige globale Community aufgebaut hat - eine Gemeinschaft, die Kreativität und positive Beziehungen zwischen Menschen auf der ganzen Welt anregt und fördert. Jeden Monat haben mehr als 100 Millionen Teilnehmer auf dem gesamten Globus Spaß mit Freunden, während sie Millionen fesselnder digitaler Erfahrungen erkunden können. All diese Spielerlebnisse werden von der Roblox-Community, in der über zwei Millionen Ersteller aktiv sind, selbst entwickelt und decken eine große Genrevielfalt ab - von traditionellen Rennen und Rollenspielen bis hin zu Simulationen und Hindernisläufen.

"Die Beliebtheit von Roblox hat auf der ganzen Welt rasant zugelegt und für uns ist es eine Ehre, ihre Geschenkkarten in Frankreich und Deutschland auf den Markt zu bringen", sagte Simon Osgood, Senior Vice President für die EMEA-Region und Russland von InComm.

