auto-schweiz / auto-suisse

Forte croissance des hybrides rechargeables ne fait pas encore un octobre doré

Berne, 4 novembre 2025 (ots)

En octobre, le marché suisse des voitures de tourisme neuves a réussi à endiguer quelque peu les pertes enregistrées depuis le début de l'année. La plus forte croissance a été enregistrée par les hybrides rechargeables (PHEV), qui ont progressé d'un tiers en octobre par rapport à l'année précédente. Tous types de propulsion confondus, les 18'451 nouvelles immatriculations sont toutefois restées inférieures de 1,6 % à l'année dernière. Depuis le début de l'année, 187'378 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, ce qui correspond à une baisse de près de 4 % par rapport à 2024. Les importateurs automobiles restent donc menacés de paiements compensatoires liés au CO2 s'élevant à plusieurs centaines de millions.

En octobre 2025, 22,6 % des voitures nouvellement immatriculées étaient entièrement électriques (BEV), soit une augmentation de 17,1 % par rapport au même mois de l'année précédente. Les hybrides rechargeables (PHEV) ont enregistré la plus forte croissance par rapport au même mois de l'année précédente (33,6 %) et atteint une part de marché de 12,8 %. Au total, 35,4 % des voitures de tourisme neuves vendues en octobre 2025 étaient donc des véhicules rechargeables.

Les efforts commerciaux importants et les nombreuses promotions menées par les importateurs et les concessionnaires en octobre n'ont pas suffi à inverser la tendance: depuis le début de l'année, le marché dans son ensemble n'a pas réussi à se redresser, tandis que la part des véhicules électriques a légèrement augmenté. 187'378 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein depuis janvier. La part de marché combinée des véhicules rechargeables (BEV et PHEV) pour l'ensemble de l'année s'élève à 32,5 %, soit moins d'un tiers. Il sera donc impossible de réaliser l'objectif formulé dans la "Feuille de route pour la mobilité électrique", consistant à atteindre la barre des 50 % d'ici la fin de l'année. Les importateurs automobiles risquent donc de devoir verser des compensations CO2 s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros pour l'année 2025.

L'UE en avance sur la Suisse

Malgré le développement massif de la gamme de modèles électriques dans toutes les catégories de prix et les promotions ciblées, la demande de la clientèle pour les véhicules rechargeables reste encore modérée. "Nos membres font beaucoup pour promouvoir la mobilité électrique, comme on a pu le voir récemment au salon automobile Auto Zürich. Mais la réalité du marché montre que les incitations à l'achat et les conditions cadres actuelles en Suisse ne suffisent pas à convaincre les clients", explique le directeur d'auto-suisse, Thomas Rücker. De nouvelles charges telles que la taxe prévue sur les véhicules électriques inquiètent de plus en plus la clientèle et compliquent le passage aux propulsions électriques. L'approche est différente dans l'Union européenne (UE): des mesures immédiates telles que l'assouplissement des objectifs en matière de CO2, des allégements fiscaux dans des pays comme la Belgique et la Norvège, championne européenne de la mobilité électrique, portent leurs fruits. C'est, entre autres, pour cette raison que le marché global de l'UE a progressé de 0,9 % depuis le début de l'année, au lieu d'enregistrer une baisse de près de 4 %. "La Suisse fera bien d'adapter rapidement les signaux émis par l'UE pour le marché local. Autrement, le "Swiss finish" se traduira par une économie suisse plus fortement affectée que celle de l'UE", dit Thomas Rücker.

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. Les évaluations d'auto-suisse se basent sur les enquêtes de la Confédération, les données peuvent être provisoires et non finalisées.