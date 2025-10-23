LIDL Schweiz

Lidl rinnova il suo impegno per il calcio femminile attraverso la partnership con la UEFA fino al 2030

Weinfelden

Lidl, una delle imprese leader nel commercio al dettaglio in Svizzera ed Europa, annuncia il rinnovo della sua partnership di successo con la UEFA e proseguirà il suo impegno nel calcio femminile in qualità di partner delle competizioni UEFA delle nazionali femminili di calcio fino al 2030. Dopo il fenomenale successo del campionato UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera, che ha raggiunto oltre 400 milioni di fan in tutto il mondo, Lidl è ora partner di UEFA Women's EURO 2029, di Women's European Qualifiers 2028/29 e di UEFA Women's Nations League 2025, 2027 e 2029, rafforzando il proprio impegno nella promozione della salute, della consapevolezza e dell'empowerment attraverso lo sport.

Lidl amplia il suo impegno nel calcio femminile: 2025-2030

La partnership ampliata con la UEFA nel calcio femminile comprende i seguenti tornei:

- UEFA Women's EURO 2029

- Le qualificazioni europee femminili 2028/29

- UEFA Women's Nations League 2025, 2027 e 2029

L'apprezzatissimo Lidl Kids Team tornerà al campionato UEFA Women's EURO 2029, offrendo a un gruppo di bambine e bambini l'opportunità unica di scendere in campo mano nella mano con le stelle del calcio femminile e di ispirare la prossima generazione di atlete, atleti e fan.

Sulla base di un successo straordinario

Le basi per questa partnership ampliata sono state gettate con i memorabili tornei degli ultimi due anni. Quest'anno, UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera ha potuto consolidare questo successo grazie alla presenza di Lidl in tutte le otto città ospitanti e agli stadi. Il torneo ha visto oltre 650'000 fan negli stadi e ha raggiunto più di 400 milioni di spettatrici e spettatori in tutto il mondo. Al fine di creare un'esperienza diretta con il marchio, Lidl ha distribuito 250'000 coppette di frutta nelle Fan Zone e davanti agli stadi, a favore di uno stile di vita sano. Lidl ha anche presentato con orgoglio il Lidl Awareness Team: circa 60 collaboratori/trici di Lidl che hanno fatto sì che ogni fan percepisse sicurezza e rispetto, impersonando i valori di unione e diversità.

Al centro delle attività di Lidl per UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera c'era l'impegno a ispirare le ragazze e le giovani donne. L'impresa di commercio al dettaglio ha organizzato un Lidl Youth Camp internazionale a Basilea, che ha riunito 100 ragazze di età compresa tra 14 e 17 anni provenienti da 18 paesi e ha offerto loro un allenamento professionale, workshop sull'alimentazione e l'opportunità di stringere amicizie che potranno durare negli anni. Inoltre, più di dodici tonnellate di frutta e verdura fresca sono state coltivate presso il Lidl Fresh Field di Rapperswil-Jona e donate a persone bisognose, sottolineando l'impegno di Lidl per un'alimentazione consapevole e per la comunità.

Creare uguaglianza nella passione per lo sport

Con questa partnership, Lidl si impegna a promuovere ugualmente l'entusiasmo e il sostegno al calcio femminile. Applicando lo stesso impegno a favore della visibilità, dell'attivazione e del coinvolgimento dei tifosi e delle tifose che riserva allo sport maschile, Lidl contribuisce a garantire che lo sport femminile riceva il supporto appassionato che merita.