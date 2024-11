Fürstentum Liechtenstein

Die Stabsstelle für Sport organisierte das Jugend und Sport Modul Fortbildung Allround

Vaduz (ots)

Am 23. November fand in Eschen eine Jugend und Sport (J+S) Weiterbildung mit dem Thema "Innovieren und das Umfeld pflegen" statt. Der Kurs wurde von Rudolf Marxer und seinem Team geleitet und bot den Teilnehmenden wertvolle Einblicke sowie praxisnahe Methoden für ihre Trainings mit 5- bis 10-jährigen Kindern.

Die Weiterbildung war Teil des nationalen J+S Programms, das darauf abzielt, Leiterinnen und Leiter kontinuierlich zu fördern und ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, um Kinder und Jugendliche optimal zu betreuen. 20 Trainerinnen und Trainer aus verschiedenen Vereinen der Region nahmen an der Veranstaltung teil.

Am Kursbeginn wurde das Thema "Innovieren und das Umfeld pflegen" in der Theorie erläutert und anschliessend in der Praxis vertieft.

Ein Schwerpunkt der Weiterbildung war die Pflege des sozialen Umfelds innerhalb von Sportvereinen. Ein positiver Teamgeist und eine wertschätzende Kommunikation -zwischen den Kindern, Leiterpersonen, Eltern und Vereinsmitgliedern - fördern ein gutes Miteinander. Mit praktischen Übungen wurde das Thema in den Sportarten Tanzen, Volleyball und Rückschlagspielen vertieft.

Die Teilnehmenden waren dazu aufgefordert, in den Lektionen, ihre eigenen Erfahrungen einzubringen und sich auszutauschen. Patrick Maier von der Stabsstelle für Sport war erfreut, wie motiviert und engagiert die Teilnehmenden mitgearbeitet haben. Der Tag war ein gelungener Beitrag zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung in den Vereinen.

Mit der J+S Ausbildung wird ein Beitrag geleistet, dass der Sport in Liechtenstein auch in Zukunft eine zuverlässige Rolle für die Entwicklung junger Menschen spielt.