SBV Schweiz. Baumeisterverband

Lukas Oesch e Thomas Fasel sono i nuovi volti della direzione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Zürich (ots)

Con Lukas Oesch e Thomas Fasel, la direzione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) è nuovamente al completo. Essi assumono la direzione dei dipartimenti Politica e Comunicazione rispettivamente Finanze e IT.

Dal 1. giugno, Lukas Oesch (Politica e Comunicazione)è membro della direzione e succede a Marcel Sennhauser. A novembre inizierà Thomas Fasel (Finanze e IT), che subentrerà a Marisa Lienberger. Marcel Sennhauser e Marisa Lienberger hanno lasciato l'associazione in primavera. La SSIC coglie l'occasione per ringraziarli vivamente per l'impegno di molti anni e il loro prezioso contributo all'evoluzione dell'associazione.

Dal 1. giugno Lukas Oesch è a capo del dipartimento Politica e Comunicazione

Da giugno 2025 Lukas Oesch è vicedirettore e responsabile del dipartimento Politica e Comunicazione della SSIC. È inoltre responsabile del marketing dell'associazione. In precedenza, egli ha curato per otto anni la comunicazione politica della Nagra in relazione a uno dei più grandi progetti infrastrutturali e di costruzione della Svizzera. Oesch, che ha un dottorato in geologia, prima di passare alla comunicazione ha lavorato per diversi anni nella ricerca.

A novembre Thomas Fasel riprenderà le redini del dipartimento Finanze e IT

A partire da novembre, Thomas Fasel assumerà la carica di responsabile Finanze e IT nella direzione. Economista aziendale ed esperto in contabilità e controlling, egli vanta un'ampia esperienza nel settore finanziario, informatico e amministrativo. Ha ricoperto per molti anni posizioni dirigenziali nel settore privato.

Con le due nuove nomine, la direzione composta da cinque membri è nuovamente al completo. Con queste integrazioni di personale, la SSIC punta sulla continuità e su un ulteriore sviluppo mirato dell'associazione. La SSIC ringrazia Peter Riva, che fino all'entrata in carica di Thomas Fasel dirige ad interim e con grande impegno il dipartimento Finanze e IT.