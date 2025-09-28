LIDL Schweiz

Preissenkung bei Lidl Schweiz: Mozzarella dauerhaft günstiger

Weinfelden (ots)

Nach einer Reihe von Preissenkungen bei Früchten, Gemüse, Backwaren, Schokolade und Süssgetränken senkt Lidl Schweiz erneut die Preise für beliebte Produkte. Ab Samstag, 27. September 2025 profitieren Kundinnen und Kunden des Lebensmittelhändlers von einem absoluten Tiefstpreis auf die meistverkauften Mozzarella-Produkte.

Mit dieser Preissenkung setzt der Smart Discounter seinen konsequenten Kurs fort, die Preise für Produkte des täglichen Bedarfs zu senken und damit neue Tiefpreis-Standards im Schweizer Detailhandel zu setzen. Ab Samstag, 27. September 2025 profitieren Kundinnen und Kunden von einer dauerhaften Preissenkung auf ausgewählte Mozzarella-Sorten im Standardsortiment. So sind nun auch die Mozzarella-Kugeln und die Mini-Mozzarella von Lidl die günstigsten in der ganzen Schweiz. Die Preisreduktion ist Teil der fortlaufenden Strategie von Lidl Schweiz, die Preise für Lieblingsprodukte des täglichen Bedarfs zu senken und damit die Haushalte in der Schweiz finanziell zu entlasten.

Nicholas Pennanen, CEO bei Lidl Schweiz, sagt zur Preissenkung: "Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden den Einkauf ihrer Lieblingsprodukte so einfach und günstig wie möglich machen. Die Preissenkung bei Mozzarella-Produkten ist ein weiterer Schritt, dieses Versprechen zu erfüllen. Dadurch setzen wir neue Standards auf dem Markt. Wir werden weiterhin die Preise für eine Vielzahl von Alltagsprodukten senken, um unsere Führungsrolle im Preis-Leistungs-Segment zu unterstreichen."

Seit Ende August hat der Detailhändler mit einer konsequenten Preissenkungsstrategie begonnen, die sich über verschiedene Warengruppen erstreckt. Zunächst wurden die Preise für Obst- und Gemüseartikel gesenkt, gefolgt von Backwaren und gekühltem Fertigkaffee. Danach wurden Energydrinks, Schokolade und Softdrinks günstiger. Die Preissenkungswelle von Lidl Schweiz setzt neue Massstäbe im Wettbewerb und fordert den gesamten Detailhandel heraus. Einige ausgewählte Beispiele bisheriger Preissenkungen in der Übersicht:

https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/preissenkung-mozzarella