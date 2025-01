UPLINK Network GmbH

Uplink Gruppe erwirbt BOS-Funkbetreiber ConnectCom in Luxemburg

Düsseldorf, Luxemburg (ots)

Die in Düsseldorf ansässige UPLINK Gruppe ist am 27. Januar 2025 eine Mehrheitsbeteiligung an der luxemburgischen ConnectCom S.à r.l. und deren Tochter Nouvelle Radiocom S.à r.l. eingegangen.

ConnectCom ist Teilhaber des landesweiten Digitalfunk-Netzbetreibers für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Luxemburg und dazu langjähriger Partner der Firma Motorola Solutions GmbH. Weitere Kunden sind große Industrieunternehmen, Europäische Institutionen, sowie Spezialeinsatzkräfte verschiedener Länder in Europa.

Die beiden Gesellschafter der ConnectCom, Claude Dupont und Claude Deitz bleiben als Geschäftsführer im Unternehmen, Claude Dupont übernimmt zusätzlich ab sofort den Aufbau der deutschen Landesgesellschaft UPLINK Systems GmbH, die sich wie die ConnectCom in Luxemburg mit namhaften Lösungsanbietern sowie bereits etablierten Kooperationspartnern wie der Abel&Käufl Mobilfunkhandels GmbH, pei tel Communications GmbH und ATS Elektronik GmbH sehr gezielt aufstellt.

UPLINK setzt mit der Transaktion die Weiterentwicklung vom größten Rundfunkanbieter in Deutschland zum europaweiten Funkspezialisten konsequent fort. Neben dem deutschlandweiten Betrieb von weit über 1.000 analogen und digitalen Sendeanlagen (UKW und DAB+) sowie einer eigenen Online-Streaming-Plattform für den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk bietet die Gruppe Lösungen in den Bereichen IoT (LoRaWAN), Mobilfunk (5G) sowie Funkanwendungen und Kameralösungen für Industrie und Behörden an. Kernkompetenz der Unternehmensgruppe mit nun über 60 Mio. Euro Jahresumsatz ist die Planung, der Aufbau und der hochsichere Betrieb kritischer Infrastruktur.

Michael Radomski, CEO der UPLINK Gruppe: "Die UPLINK Gruppe führt ihren Wachstumskurs mit dem Fokus auf den Betrieb kritischer Infrastruktur jetzt auch außerhalb des deutschen Marktes konsequent fort.”