Lidl Schweiz stellt sich neu auf / Geschäftsleitung wird um "Chief Customer Officer" erweitert

Lidl Schweiz stellt seine Geschäftsleitung neu auf, um den Fokus auf die Kunden weiter zu schärfen. Mit dieser strategischen Umstrukturierung will das Unternehmen die Kundenbedürfnisse noch konsequenter in den Mittelpunkt rücken. Als Teil dieser Neuorganisation wurde die neue Funktion "Chief Customer Officer" geschaffen.

Die neu geschaffene Rolle bündelt Abteilungen wie Marketing, Brand, Customer Relations und Sales. Mit diesem Schritt soll die Perspektive der Kundinnen und Kunden noch stärker in alle Entscheidungen einfliessen. Bram van der Valk, langjähriges Mitglied des Lidl Konzerns, übernimmt diese Position und wird künftig alle Bereiche leiten, die direkt mit den Kunden interagieren.

Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz, betont die Bedeutung dieser Veränderung: "Nah am Kunden zu sein, ist Teil unserer Strategie. Bram van der Valk bringt eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Kunde und Einkauf mit, kennt den Schweizer Markt sehr gut und ist die ideale Besetzung, um dieses strategische Ziel zu erreichen. Ich wünsche ihm für seinen Start alles Gute und viel Erfolg."

Bram van der Valk ist seit 20 Jahren Teil des Lidl Konzerns, fast vier Jahre davon bei Lidl Schweiz. Er war massgeblich an wichtigen Meilensteinen beteiligt, wie der Einführung der Lidl Punkte und der Lancierung der Marke "Qualité Suisse".

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, den Bereich Kunde bei Lidl Schweiz weiter zu stärken. Mit der Neuaufstellung heben wir unseren Kundenfokus auf das nächste Level", so Bram van der Valk.