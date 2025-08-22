LIDL Schweiz

Lidl Schweiz setzt neue Tiefpreis-Standards

Investitionen in Millionenhöhe

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz beweist seine führende Rolle in der Preisführerschaft im Schweizer Detailhandel. Das Unternehmen hat die Preise für rund jeden vierten Artikel gesenkt. Mit seinen Preissenkungen definiert der Smart Discounter bei vielen Lebensmitteln neue Tiefpreis-Standards.

Lidl Schweiz untermauert seine Position als Anbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Schweizer Detailhandel. Seit Jahresbeginn 2025 hat der Lebensmittelhändler über 800 Preise dauerhaft gesenkt und bietet den Kundinnen und Kunden so eine spürbare Entlastung bei den täglichen Einkäufen. Selbst bei Produkten mit steigenden Rohstoffkosten wurden die Preise gesenkt.

Ein Beispiel dafür sind die Nespresso-kompatiblen Kaffeekapseln, die seit Juni für nur 9 Rappen pro Stück erhältlich sind. Diese Preisoffensive hat eine Bewegung auf dem gesamten Markt ausgelöst, von der alle Kaffeetrinker in der Schweiz profitieren. Zudem senkte der Detailhändler dauerhaft die Preise für sein Fischsortiment. Darunter beliebte Produkte wie das ASC-Lachsfilet 2x125g und die Dorade. "Wir setzen neue Massstäbe im Schweizer Detailhandel. Allein dieses Jahr haben wir Investitionen in Millionenhöhe gemacht für günstigere Preise. Unsere massive Preisoffensive ist nicht nur eine Reaktion auf den Markt, sondern Ausdruck unserer langfristigen Strategie. Wir wollen die erste Anlaufstelle für Qualität zum besten Preis sein.", so Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz.

Als verantwortungsvoller Detailhändler legt Lidl Schweiz grossen Wert darauf, eine bewusste und gesunde Ernährung zu fördern. Um den Kundinnen und Kunden den Zugang zu frischen und gesunden Lebensmitteln zu erleichtern, reduziert der Smart Discounter beliebte Obst- und Gemüseartikel um bis zu 21 Prozent per Samstag, 23.08.2025. Damit etabliert das Unternehmen erneut einen neuen Tiefpreis-Standard auf dem Markt. Konkret sinken die Preise für Bananen, Peperoni, Gurken und Nektarinen.

"Mit einem Preis von nur CHF 1.19 pro Kilo bieten wir bei Bananen nicht nur den tiefsten Preis in der Geschichte von Lidl Schweiz, sondern auch den tiefsten Preis schweizweit seit unserem Markteintritt.", verdeutlicht Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz.

Unabhängig davon, was auf dem Markt passiert, will Lidl Schweiz auch künftig das beste Angebot zum besten Preis bieten. Daher dürfen sich Kundinnen und Kunden auf weitere Preisreduktionen freuen.