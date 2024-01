Claym Kommunikation GmbH

Claym Kommunikation: KI-geführtes Social Recruiting für neue Fachkräfte

Bild-Infos

Download

Basel (ots)

Der Fachkräftemangel hat die Schweiz hart getroffen. Neue Methoden zur Mitarbeitergewinnung sind gefragt - doch nur die Wenigsten wagen sich in diese neuen Gewässer vor. Mithilfe von Social Recruiting und KI haben sich Lionel Kropf und Sean Missuk als Geschäftsführer der Claym Kommunikation GmbH mit Claym Recruiting® einen echten Namen als Recruiting-Experten machen können. Wie sie ihren Kunden echte Profis vermitteln und weshalb kein Unternehmen mehr auf ihre Methoden verzichten sollte, erfahren Sie hier.

Echte Experten lassen sich auf dem Arbeitsmarkt nur schwer finden - dabei sind sie gefragter denn je. Diese Situation erfordert nicht nur innovative Ansätze in der Personalbeschaffung, sondern auch eine entschlossene Handlungsbereitschaft von Unternehmen. Denn die Zurückhaltung vieler Unternehmen, externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen, gefährdet ihre langfristige Entwicklung. Es ist entscheidend, dass sie aktiv werden, um nicht nur attraktiver für High Performer zu werden, sondern auch geeignete Talente zu identifizieren und erfolgreich zu gewinnen - denn ohne qualifizierte Fachkräfte ist ein reibungsloser Betrieb schlichtweg nicht möglich. "Die hohe Nachfrage nach Fachkräften in diesem Bereich führt zu einem Mangel an qualifizierten Bewerbern, was die traditionelle Rekrutierung für Unternehmen massiv erschwert", erklärt Lionel Kropf, Geschäftsführer von der Claym Kommunikation GmbH. "Gleichzeitig wollen sich viele jedoch keine externe Unterstützung ins Boot holen - die Skepsis vor Personalvermittlungsagenturen ist einfach zu groß. Auf diese Weise setzen sie jedoch langfristig gesehen ihr Wachstum und auch ihre Existenz aufs Spiel, denn ohne Fachkräfte gibt es auch keinen Betrieb."

"Unsere Lösung ist darauf ausgerichtet, Unternehmen bei der effektiven Bewältigung ihres internen Fachkräftemangels zu unterstützen", ergänzt sein Geschäftspartner Sean Missuk. Die beiden Unternehmer fokussieren sich umfassend auf Transparenz und Effizienz, was es ihnen ermöglicht, ihren Kunden sämtliche Bedenken abzunehmen und sie bei dieser Herausforderung zu entlasten. "Wir agieren als professionelle und offene Partner zur Gewinnung von echten Spitzenkandidaten und gegebenenfalls auch Neukunden", erklärt Lionel Kropf. Ihr Ansatz beinhaltet die Optimierung von Sichtbarkeit und Reichweite durch innovative Methoden und gezielte Platzierung auf Social-Media-Plattformen sowie relevanten Netzwerken. Durch den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz identifizieren sie passende Kandidaten, aus denen ihre Kunden auswählen können. "Durch unseren damaligen Fokus auf Videoproduktion und den Werbebereich haben wir tiefe Einblicke in verschiedene Branchen gewonnen, die uns heute helfen, unsere Kunden und auch die Bewerber zu verstehen", erklärt Sean Missuk. Meist stammen ihre Kunden jedoch aus Sektoren wie Metallbau, IT und der Technikbranche. Ihr Ansatz beinhaltet die Optimierung von Sichtbarkeit und Reichweite durch innovative Methoden und gezielte Platzierung auf Social-Media-Plattformen sowie relevanten Netzwerken.

Claym Recruiting®: Schritt für Schritt zum Erfolg

Die Zusammenarbeit mit Claym beginnt mit einer eingehenden Bedarfsanalyse und der Festlegung klarer Rekrutierungsziele. "Anschließend nutzen wir künstliche Intelligenz, um potenzielle Kandidaten zu identifizieren und produzieren hochwertige Videos, um die Sichtbarkeit der Unternehmen zu steigern", erklärt Lionel Kropf. Es folgt die Begleitung des gesamten Bewerbungsprozesses, von der Bewerberverwaltung bis hin zur Unterstützung beim Onboarding neuer Mitarbeiter. "Unsere regelmäßigen Feedbackschleifen sowie die kontinuierliche Optimierung der Recruiting-Strategie gewährleisten eine effektive Personalbeschaffung", versichert Sean Missuk. "Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um den Prozess zu verfeinern und in kürzester Zeit maximale Erfolge zu erzielen."

Von ihrer Erfolgsstrategie konnte unter anderem das Informatik- und Gebäudetechnik-Unternehmen Teleconex AG profitieren. Innerhalb von nur sechs Wochen nach dem Start der Kampagne konnten nicht nur alle offenen Stellen besetzt, sondern auch qualifizierte Mitarbeiter für zukünftige Wachstumspläne gewonnen werden. Lionel Kropf und Sean Missuk lieferten nicht nur erfolgreiches Recruiting, sondern auch umfassende Unterstützung in Form von Video-Material und strategischer Beratung. Dies führte nicht nur zu einer nachhaltigen Mitarbeitergewinnung, sondern auch zu einer gestärkten Marktposition und einer deutlichen Erhöhung der Sichtbarkeit von Teleconex in der Branche. "Wir waren zuerst sehr skeptisch, wussten aber, dass wir neue Wege gehen müssen, um wirklich qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Mit Claym Recruiting haben wir die Lösung für den Fachkräftemangel gefunden", erklärt Christoph Widler, besagter Kunde und Gründer sowie stellvertretender CEO der Teleconex AG.

Lionel Kropf und Sean Missuk: Zuverlässig und professionell zum Big Player

Die beiden Unternehmer blicken auf einen erfolgreichen Karriereweg zurück. Mit der Gründung der Claym Kommunikation GmbH im Jahr 2019 haben sie ihre Fähigkeiten und ihre Vision für die Zukunft des Personalwesens unter Beweis gestellt. Mit ihrer Erfahrung aus der Werbe- und Videoproduktion bringen sie ein umfassendes Verständnis für verschiedene Branchen mit und können sich in die Kunden und Mitarbeiter der jeweiligen Betriebe hineinversetzen.

Ihr Selbstverständnis als junge, aber ernsthafte Marktteilnehmer spiegelt sich in der Fokussierung auf Professionalität, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit wider. Lionel Kropf und Sean Missuk streben danach, Menschenleben positiv zu beeinflussen - nicht nur im Kontext ihrer Kunden, sondern auch im Leben der Mitarbeiter. "Wir wollen etwas verändern und tolle Unternehmen mit grandiosen Experten verbinden", erklärt Lionel Kropf. Ihr langfristiges Ziel ist es, ein Big Player im Bereich Social Recruiting zu werden und eine Marktführerschaft anzustreben, um eine nachhaltige Wirkung in der Branche zu erzielen.

Sie möchten mehr Sichtbarkeit erlangen und Ihr Team endlich mit neuen Fachkräften aufstocken? Melden Sie sich jetzt bei Lionel Kropf und Sean Missuk von der Claym Kommunikation GmbH und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!