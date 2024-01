KT&G Corporation

KT&G will globale Expansion durch Stärkung des weltweiten Geschäftsnetzes beschleunigen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Werben um potenzielle Geschäftspartner, die am Vertrieb von KT&G-Produkten in der Schweiz interessiert sind

Die KT&G Corporation („KT&G" oder das „Unternehmen") (KRX:033780), Südkoreas führender Tabakhersteller, ist aktiv auf der Suche nach neuen Geschäftspartnern in der Schweiz und unternimmt damit einen strategischen Schritt, um die globale Expansion seiner Geschäfte zu beschleunigen.

Im Januar 2023 gab KT&G das ehrgeizige Ziel bekannt, bis zum Jahr 2027 einen Jahresumsatz von 10,2 Billionen KRW zu erreichen, was fast einer Verdoppelung gegenüber dem Umsatz des Unternehmens im Jahr 2022 entspricht. KT&G kündigte außerdem an, dass das Unternehmen bis 2027 mehr als 50 % seines Umsatzes im globalen Geschäft erzielen will. KT&G macht erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu seinen langfristigen Zielen, wie der Rekordumsatz im dritten Quartal dieses Jahres zeigt. Diese bemerkenswerte Leistung ist hauptsächlich auf die robuste Performance des globalen Geschäfts von KT&G zurückzuführen.

KT&G baut seine globale Präsenz in verschiedenen Regionen der Welt energisch aus. Die starke globale Marktpräsenz von KT&G beruht auf der erfolgreichen und kontinuierlichen Zusammenarbeit mit hervorragenden lokalen Geschäftspartnern weltweit.

Da es jedoch immer noch Länder gibt, in denen die Produkte von KT&G nicht erhältlich sind, ist das Unternehmen auf der Suche nach potenziellen Geschäftspartnern, um den Vertrieb seiner Produkte in diesen Regionen zu erleichtern. KT&G identifiziert insbesondere die Schweiz als einen unerschlossenen Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial und strebt an, die Wachstumsmöglichkeiten in diesen Regionen auszubauen.

KT&G wirbt um Geschäftspartner, die über ein Vertriebsnetz und eine Marketing-Infrastruktur verfügen, um ihre Produkte zu importieren und in der Schweiz zu vertreiben. Im Rahmen des Partnerschaftsabkommens wird KT&G seine hochwertigen Produkte an Geschäftspartner liefern und sie in den Bereichen Verkauf, Werbung und Promotion unterstützen. KT&G und die Geschäftspartner werden eng zusammenarbeiten, um die Rentabilität der Partnerschaft zu steigern.

[ Informationen zu KT&G ]

KT&G ist ein führender Tabakhersteller in Südkorea und gemessen am Marktanteil der fünftgrößte in der Welt. Auf KT&G entfallen mehr als 60 % des inländischen Tabakmarktes, obwohl es selten ist, dass ein lokales Tabakunternehmen den heimischen Markt mit einem so hohen Marktanteil erfolgreich gegen die Konkurrenz der multinationalen Tabakriesen verteidigen kann. Weltweit werden die Produkte von KT&G in mehr als 120 Ländern vermarktet. Zu den Vorzeigemarken von KT&G gehören ESSE, PINE, RAISON, BOHEM und viele andere. KT&G konzentriert sich darauf, seinen Verbrauchern eine breite Palette an hochwertigen Produkten anzubieten.

