LIDL Schweiz

Nicholas Pennanen bleibt CEO von Lidl Schweiz

Weinfelden (ots)

Nicholas Pennanen wechselt nicht wie ursprünglich geplant nach Österreich, sondern bleibt CEO von Lidl Schweiz. Er wird damit gemeinsam mit seinem erfahrenen Team weiterhin für die positive Entwicklung von Lidl in der Schweiz verantwortlich sein.

Lidl Schweiz CEO Nicholas Pennanen wechselt nicht wie ursprünglich geplant zu Lidl Österreich, sondern bleibt längerfristig CEO von Lidl Schweiz. Dazu Nicholas Pennanen: "Ich freue mich sehr in der Schweiz bleiben zu können. In den vergangenen 9 Monaten konnte ich die Schweiz als Land und das grossartige Team von Lidl Schweiz gut kennenlernen. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin motiviert, den eingeschlagenen Erfolgskurs von Lidl Schweiz weiterführen zu können."

Alessandro Wolf, derzeit CEO bei Lidl Österreich, übernimmt ab September 2024 eine übergeordnete Aufgabe als Bereichsvorstand in der Lidl Stiftung und wird in dieser Rolle für mehrere Länder verantwortlich sein. Mit seiner umfassenden internationalen Erfahrung wird der Schweizer Alessandro Wolf die Entwicklung mehrerer Lidl Länder massgeblich mitgestalten.

Benny Klein, derzeit GL Vertrieb & Logistik bei Lidl Schweiz wechselt zu Lidl Österreich und übernimmt dort die Verantwortung für Vertrieb & Logistik. Sven Joller, bisher als Geschäftsführer verantwortlich für eine Regionalgesellschaft in Österreich, tritt die Nachfolge von Benny Klein bei Lidl Schweiz als Leiter Region an und kommt somit zurück in die Heimat.

Nicholas Pennanen: "Ich bedanke mich ganz herzlich bei Benny Klein für seinen unermüdlichen Einsatz für Lidl Schweiz. Er hat massgeblich zum positiven Geschäftsgang von Lidl Schweiz beigetragen und das Unternehmen weitergebracht. Ich wünsche ihm viel Erfolg und alles Gute für seine neue Aufgabe in Österreich. Gleichzeitig begrüsse ich Sven Joller ganz herzlich in der Geschäftsleitung von Lidl Schweiz und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."