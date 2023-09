CapitaLand Investment Limited

CapitaLand Investment's Flaggschiff Core-Plus Privatfonds übersteigt S$1 Milliarde FUM mit der Akquisition einer Grade A Logistikimmobilie

Mit diesem Deal wird die Diversifizierung des Fonds erweitert

CapitaLand Investment Limited's (CLI) Flaggschiff unter den regionalen Core-Plus-Fonds, der CapitaLand Open End Real Estate Fund (COREF), hat für 112 Mio. S$ (82,5 Mio. US$[1]) eine neu fertiggestellte Logistikimmobilie der Klasse A in Südkorea erworben. Durch die Akquisition erhöht sich das von COREF verwaltete Vermögen (FUM) auf über 1 Milliarde S$. Die hochspezialisierte Logistikimmobilie, das Anseong Seongeun Logistics Centre, besteht aus zwei vierstöckigen Gebäuden mit Untergeschossen und einer vermietbaren Nettofläche von insgesamt 60.407 Quadratmetern.

Die Immobilie liegt strategisch günstig in der nordwestlichen Region von Anseong, einem aufstrebenden Logistikzentrum in der Provinz Gyeonggi. Die Region ist gut an die wichtigsten Schnellstraßen angebunden, die einen einfachen Zugang zu Seoul und den wichtigsten Bevölkerungszentren im Großraum Seoul bieten. Die Nähe zu einer neuen Schnellstraße, deren Fertigstellung für 2024 geplant ist, wird die Erreichbarkeit der Immobilie weiter verbessern.

Herr Matthew Sohn, Head of Korea für CLI, sagte: „"Durch die Nutzung der Fähigkeiten unseres Teams bei der Beschaffung und Durchführung von Transaktionen und seiner 20-jährigen Erfolgsbilanz konnten wir uns dieses hochwertige Objekt zu einem attraktiven Preis durch eine außerbörsliche Transaktion sichern. Wir gehen davon aus, dass sich das Angebot an Logistikimmobilien mittelfristig deutlich abschwächen wird, da die Baukosten steigen, die Projektfinanzierung schwierig ist und die Entwicklungsbeschränkungen strenger werden. Wir sehen Potenzial in diesem Objekt, da es sich um einen erstklassigen Standort in der nordwestlichen Region von Anseong handelt, einem aufstrebenden Teilmarkt, der große Logistikunternehmen angezogen hat, die sich dort niedergelassen haben, sowie mehrere globale Investmentfirmen, die in Logistikanlagen investieren."

Herr Simon Treacy, CEO, Private Equity Real Estate, CLI, sagte: "Diese Investition ergänzt das bestehende Portfolio von COREF, das aus zehn Büro- und Mehrfamilienhäusern in Japan, Singapur und Australien besteht, und diversifiziert das Portfolio in den widerstandsfähigen südkoreanischen Logistiksektor. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Logistikeinrichtungen im Land ist robust und nimmt aufgrund des sich beschleunigenden E-Commerce-Wachstums, das dazu geführt hat, dass das Land eine der höchsten E-Commerce-Durchdringungsraten weltweit aufweist, stetig zu. Die Transaktion steht auch im Einklang mit den Hauptinvestitionsthemen der COREF, zu denen die Nutzung aufstrebender Teilmärkte in den Zielländern des Fonds und die zunehmende Dominanz des E-Commerce gehören."

"Der asiatisch-pazifische Raum profitiert weiterhin von einer raschen Urbanisierung und einem robusten Wirtschaftswachstum. Seit der Auflegung von COREF haben wir ein diversifiziertes Portfolio aus 11 Qualitätsanlagen in vier Ländern des asiatisch-pazifischen Raums aufgebaut, das den Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen bietet. Wir werden weiterhin das Fachwissen unserer Länderteams vor Ort nutzen, um unsere privaten Fonds zu vergrößern", fügte Herr Treacy hinzu

[1] Wechselkurs: US$1 = S$1.35831

COREF's Portfolio

Seit ihrer Gründung im September 2021 hat die COREF in vier Büroimmobilien in Australien, Japan und Singapur investiert; im April 2023 expandierte sie mit dem Erwerb von sechs Mehrfamilienhäusern im Zentrum von Osaka in den japanischen Mehrfamilienhaussektor und ist nun dabei, sich weiter in den Logistiksektor in Südkorea zu diversifizieren

CLI in Korea

Mit dem Erwerb des Anseong Seongeun Logistics Centre durch die COREF umfasst das CLI-Portfolio in Korea fünf Logistikimmobilien, vier Büroimmobilien und vier im Bau befindliche Rechenzentren. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft The Ascott Limited und die Treuhandgesellschaft CapitaLand Ascott Trust verfügt CLI außerdem über 10 Serviced Residences und Hotels mit mehr als 2.700 Einheiten in Seoul, Busan, Cheongju, Incheon, Jeju und Seongnam.

Informationen zu CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

CapitaLand Investment Limited (CLI) mit Hauptsitz in Singapur ist ein führender globaler Immobilien-Investment-Manager (REIM) mit einem starken Standbein in Asien. Zum 30. Juni 2023 verfügte CLI über ein verwaltetes Immobilienvermögen von 134 Milliarden S$ und ein verwaltetes Immobilienvermögen (FUM) von 89 Milliarden S$, das über sechs börsennotierte Real Estate Investment Trusts und Business Trusts sowie mehr als 30 private Vehikel im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in den USA gehalten wird. Seine diversifizierten Immobilien-Assetklassen umfassen Einzelhandel, Büro, Wohnen, Gewerbeparks, Industrie, Logistik und Datenzentren.

CLI ist bestrebt, seine FUM und gebührenbezogenen Erträge durch Fondsmanagement, Unterbringungsmanagement und sein gesamtes operatives Leistungsspektrum zu steigern und ein effektives Kapitalmanagement zu betreiben. Als Investmentmanagementzweig der CapitaLand Group hat CLI Zugang zu den Entwicklungskapazitäten und Investitionsmöglichkeiten der Entwicklungsabteilung von CapitaLand.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen stellt die CLI die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Handelns und hat sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen für Scope 1 und 2 zu erreichen. Die CLI trägt zum ökologischen und sozialen Wohlergehen der Gemeinden bei, in denen sie tätig ist, und schafft für ihre Stakeholder einen langfristigen wirtschaftlichen Wert.

