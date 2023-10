LIDL Schweiz

Lidl Schweiz verzichtet an Weihnachten auf Sonntagsverkauf

Weinfelden

Lidl Schweiz verzichtet auf den diesjährigen Sonntagsverkauf an Heiligabend. Dem Detailhändler ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Mitarbeitenden die Feiertage mit ihren Liebsten verbringen können.

Lidl Schweiz legt grossen Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden sowie auf die Vereinbarkeit von Familie und Job. Gerade am Fest der Liebe ist die Zeit, die man mit seinen Liebsten verbringt, besonders wichtig. Dieses Jahr bleiben deshalb alle Türen der 173 Schweizer Lidl Filialen sowie auch der beiden Warenverteilzentren am 24. Dezember geschlossen. Abgesehen von einzelnen Filialen, die in Einkaufszentren integriert sind, bleiben auch am 31. Dezember die Lidl Filialen sowie beide Warenverteilzentren zu. Mit dieser Massnahme unterstreicht der Detailhändler seine Position als attraktiver Arbeitgeber.

Lidl Schweiz ist der Überzeugung, dass zufriedene und gesunde Mitarbeitende die Grundlage für den Unternehmenserfolg sind. Der Detailhändler setzt deswegen alles daran, den Mitarbeitenden optimale Voraussetzungen zu bieten, damit sie sich am Arbeitsplatz wohl fühlen, gesund bleiben und ihr Potential entfalten können. Lidl Schweiz betreibt unter anderem ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden zu fördern und langfristig zu erhalten. Dazu gehören auch genügend Ruhezeit und die Vereinbarkeit von Familie und Job.

Zu den attraktiven und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen gehören beispielsweise 4 Wochen Vaterschaftsurlaub und 18 Wochen Mutterschaftsurlaub - bei einer 100-prozentigen Lohnfortzahlung.

Auch bietet Lidl Schweiz einen GAV-Mindestlohn von CHF 4'500.- für Ungelernte sowie attraktive Sozialversicherungen. Jeder Lohnfranken ist BVG-versichert und auch der Koordinationsabzug entfällt. Das garantiert auch Teilzeitmitarbeitenden die Sicherheit einer hervorragenden beruflichen Vorsorge.