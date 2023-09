LIDL Schweiz

Lidl Schweiz veröffentlicht vierten Nachhaltigkeitsbericht

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz zeigt auf, welche Meilensteine während der letzten zwei Jahren erreicht wurden: Erhöhung der Lebensmittelspenden, Einführung eines Tierwohlratings und Kreisläufe, die weiter optimiert werden konnten.

Zusammen mit den Menschen, den Geschäftspartnern und weiteren Stakeholdern übernimmt Lidl Schweiz die Verantwortung für ein nachhaltiges Morgen. Dabei setzt sich Lidl Schweiz das Ziel, nachhaltiges Einkaufen für alle zu ermöglichen, und zeigt im neuen Nachhaltigkeitsbericht die erreichten Nachhaltigkeitsziele und -projekte.

Jenny Butterweck, Verantwortliche Nachhaltigkeit: "Der Bericht ist Teil unserer Bestrebung transparent aufzuzeigen, wo wir in Sachen Nachhaltigkeit stehen. Er zeigt übersichtlich auf, was wir alles vor und hinter den Kulissen tun, um uns auf verschiedenen Ebenen für eine nachhaltigere Welt einzusetzen."

Mit zahlreichen Partnerschaften Lebensmittel retten

Im Vergleich zu 2020 hat Lidl Schweiz im Geschäftsjahr 2022 rund 43 Prozent mehr Lebensmittel an karitative Organisationen gespendet. Konkret spendete Lidl Schweiz 631 Tonnen Lebensmittel an wohltätige Organisationen wie die Schweizer Tafel, Tischlein deck dich und Caritas-Markt. Von insgesamt 169 Filialen sind über 130 Filialen an die Lebensmittelabgabestellen angeschlossen. Darüber hinaus wurden weitere Produkte mit "Oft länger gut" gekennzeichnet - ein Label von Too Good To Go - mit dem Lidl Schweiz Kundinnen und Kunden darauf hinweist, dass Produkte nach Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums oft noch bedenkenlos geniessbar sind.

Tierwohlrating ermöglicht bewussten Kaufentscheid

Das Wohl von Tieren liegt Lidl Schweiz am Herzen. Im Jahr 2021 hat Lidl Schweiz ein Tierwohlrating des Schweizer Tierschutzes STS eingeführt. Das Vier-Stufen-Modell ist direkt auf der Verpackung aufgebracht und bietet Kundinnen und Kunden schnelle Orientierung hinsichtlich Tierwohl. Die Bewertungsskala reicht von "A-top" bis "D-low" und ist farblich auf das Ampelschema abgestimmt. Expertinnen und Experten des STS beurteilen unabhängig die Lebens- und Haltungsbedingungen der Nutztiere. Das Tierwohlrating soll Konsumentinnen und Konsumenten einen bewussten Kaufentscheid ermöglichen. Zudem stellte Lidl Schweiz im Jahr 2022 das gesamte frische Trinkmilchsortiment auf 100 Prozent Bio- oder Weidehaltung um.

Geschlossene Kreisläufe für Kunststoffverpackungen bis 2030

Gemeinsam mit seinen Lieferanten arbeitet Lidl Schweiz daran, Verpackungen zu optimieren und den Kunststoffeinsatz so weit wie möglich zu reduzieren. Durch diese Optimierungsmassnahmen konnte Lidl Schweiz den Kunststoffeinsatz bei Eigenmarkverpackungen innert fünf Jahren um 20 Prozent reduzieren. Neben der Reduktion des Plastikeinsatzes schont auch die Verwendung von Recyclingplastik die Umwelt. 2021 betrug der durchschnittliche Rezyklatanteil in den Eigenmarkenverpackungen des Unternehmens 17 Prozent. Dieser Anteil konnte im darauffolgenden Jahr auf 23 Prozent erhöht werden. Lidl Schweiz engagiert sich aktiv in einer branchenübergreifenden Allianz, um die Sammlung von Kunststoffverpackungen zu vereinheitlichen. Bis 2030 sollen die Kreisläufe für Kunststoffverpackungen und Getränkekartons in der Schweiz geschlossen sein und alle Verpackungen hochwertig verwertet und im Kreislauf geführt werden.

Weitere Informationen und den gesamten Nachhaltigkeitsbericht gibt es unter Lidl - Gesagt, getan.