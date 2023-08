LIDL Schweiz

Lidl Schweiz senkt grossflächig Preise

Günstigste Delizio®-kompatible Kapseln auf dem Schweizer Markt

Weinfelden (ots)

Nachdem die weltweiten Rohstoffpreise für lange Zeit angestiegen sind, zeichnen sich erste Entspannungen ab. Lidl Schweiz reagiert auf diese Entwicklung und senkt seine Preise. Seit Anfang Jahr wurde bei 339 Produkten der Preis gesenkt. Ein Grossteil dieser Reduktionen erfolgte in den letzten Wochen. Prominentes Beispiel: die Delizio®-kompatiblen Kapseln. Neu sind sie bei Lidl Schweiz fast 40% günstiger erhältlich als das Original.

Von den Entspannungen an den Rohstoffmärkten sollen Kundinnen und Kunden von Lidl Schweiz direkt profitieren. Deshalb senkt der Detailhändler seit Anfang Jahres bei 339 Produkten von gesamt rund 2'000 Produkten den Preis - unter anderem bei seinen Kaffeekapseln. Lidl Schweiz bietet Delizio®-kompatible Kaffeekapseln am günstigsten auf dem Schweizer Markt an. Die Lidl eigene Bellarom-Kapsel kostet 16 Rappen weniger als die Originalkapsel. Dabei überzeugt nicht nur der Preis, sondern auch die hohe Qualität. Die Kapseln werden in den Sorten Lungo Crema, Lungo Fortissimo, Espresso Classico, Ristretto und Bio Lungo Leggero angeboten. Alle Produkte sind UTZ-zertifiziert.

Die weiteren Preissenkungen verteilen sich grossflächig auf verschiedene Produktekategorien: Am meisten Reduktionen seit Anfang Jahr gibt es in den Bereichen gekühlte Feinkost (dazu gehören z.B. Salatdressings, Birchermüesli, Backhefe, Fertigsalate und Sandwiches), Tiefkühlkost (z.B. Glacés) und Frischfleisch (wie Schweinssteaks, BIO-Weiderind und Fleischspiessli).

Aktuelle Beispiele für Preissenkungen sind: Terra Natura Schweinehals am Stück von 17.90 auf 16.90 CHF (pro kg), Thai Pfannengemüse (600 Gramm) von 4.99 auf 4.69 CHF, Bündner Salsiz (80 Gramm) von 3.59 auf 3.29 CHF sowie Früchte-Schoko Müsli von 4.49 auf 3.99 CHF. Zahlreiche weitere Preissenkungen sind geplant und werden in den nächsten Wochen umgesetzt.

Andreas Zufelde, CCO bei Lidl Schweiz: " Wir spüren die aktuellen Sorgen der Bevölkerung in Bezug auf die Lebenshaltungskosten. Deswegen wollen wir speziell jetzt - wenn sich uns Einkaufsvorteile ergeben - diese an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Genau das beweisen wir jetzt aufs Neue mit unseren Preisreduktionen. Unser Versprechen: Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden stets das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Schweizer Markt. Diese Preissenkungen sind erst der Anfang. Weitere Preissenkungen sind bereits in Planung. "