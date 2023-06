LIDL Schweiz

Lidl Connect: Lidl Schweiz zieht positive Bilanz

Weinfelden (ots)

4 Jahre ist Lidl Connect auf dem Schweizer Mobilfunkmarkt. Lidl Schweiz Head of Digital Ronny Hennig und Managerin Digital Services Kim Harlacher ziehen eine positive Bilanz. Im Vorjahr konnten sowohl Umsatz als auch Kundenanzahl um über 25 Prozent gesteigert werden. Ein deutlicher Trend lässt sich im Abo-Bereich erkennen.

Lidl Schweiz hat sein digitales Angebot ausgeweitet und betrat 2019 erstmals den Schweizer Mobilfunkmarkt. Der Detailhändler ging dazu eine Partnerschaft mit Salt ein. Die Mobilfunkangebote zu typisch günstigen Lidl-Preisen sind seither exklusiv auf lidl-connect.ch erhältlich. Damit hatte Lidl Schweiz das erste Mobilfunk-Abo im Discounterbereich auf den Schweizer Markt gebracht.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten sowohl der Umsatz als auch die Kundenanzahl um über 25 Prozent gesteigert werden. Auch das aktuelle Geschäftsjahr hat sehr positiv begonnen. Im gesamten Schweizer Mobilfunkmarkt zeigt sich ein deutlicher Trend in Richtung Abos. Dasselbe trifft auf Lidl Connect zu: Über 70 Prozent der Lidl Connect Kunden besitzen ein Abo.

Dieses Ergebnis freut Ronny Hennig, Head of Digital bei Lidl Schweiz: "Wir blicken auf vier ereignisreiche Jahre zurück, in denen wir uns erfolgreich am Markt etablieren konnten. Auf diesen Errungenschaften wollen wir uns aber nicht ausruhen. Wir arbeiten bereits an neuen innovativen Projekten und Angeboten. Man kann also gespannt bleiben."

Lebenslanger Rabatt von 50 Prozent

Pünktlich zum Jubiläum bringt Lidl Schweiz ein besonderes Angebot auf den Markt: das Lidl Connect Smart Abo Unlimited zum exklusiven Jubiläums-Rabatt. Das Abo bietet schweizweit unlimitiertes Surfen, Telefonieren und SMS Schreiben. Wer das Abo bis zum 17.07. neu abschliesst, erhält es für 14.95 CHF anstatt 29.95 CHF pro Monat. Der Rabatt von 50% gilt lebenslang. Alle Informationen zum Angebot unter lidl-connect.ch.